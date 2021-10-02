  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı'ya böyle meydan okudu: Dış müdahale olursa Rusya ile birleşiriz
Dünya

Batı'ya böyle meydan okudu: Dış müdahale olursa Rusya ile birleşiriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, herhangi bir dış müdahale durumunda ülkesinin, Rusya ile birleşmiş bir üs haline geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 11:20:00 -
Batı'ya böyle meydan okudu: Dış müdahale olursa Rusya ile birleşiriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Minsk'i hedef alan saldırgan politikalarını değerlendirerek, Rusya ile askeri ilişkilerin düzeyine dair açıklama yaptı.

Lukaşenko, "Gerektiğinde Belarus, saldırganlığınıza direnecek şekilde Rusya ile birleşmiş bir üs haline gelecek. Siz (ABD) ya da bazı komşu ülkelerin böyle bir niyeti varsa, söylediğimi net bir biçimde anlamanız gerek" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ekim ayında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Minsk'e, NATO ülkelerinin Belarus için bir tehdit oluşturmadığına dair güvence vermişti.

Görüşmede Lukaşenko, Pompeo'yu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bir parçası olmaları dolayısıyla Minsk'in saldırganlığa Rusya ile müşterek bir yanıt vereceğini vurgulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay