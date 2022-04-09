Batırel'den yeni bomba! Mayısı bekleyin, bakın neler olacak!

Döviz ve altınla ilgili öngörüleri bir bir gerçekleşen Necmettin Batırel, Ukrayna-Rusya savaşında izlenen yapıcı-dengeli-etkili politika ile Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde çok büyük kredi topladığına işaret ederek, "Krizi fırsata dönüştürdük... Reis'e güvenin sözüne inanın. Enflasyonu da yeneriz, fırsatçıları da yok ederiz, felaket tellallarını da sustururuz, mayısı bekleyin!" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya savaşında izlenen yapıcı-dengeli-etkili politika ile Türkiye uluslararası ilişkilerde çok büyük kredi topladı. Jeopolitik önemimizi herkes kabul etti. Boğazlar Sözleşmesi ve hava sahası kullanımı ve İsrail'le Levithan gaz sahasındaki enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak beklentisi âdeta can simidi oldu... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda her zamankinden daha kararlı olduğu bir dönemde, bu hattın hayata geçecek olması ticari ilişkilerimizde büyük iyileşme sağlayacak... ABD Dışişleri Bakanı Blinken kongreye mektup göndererek, Türkiye’ye 40 adet F-16 satışının ABD ulusal güvenlik açısından uyumlu olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde bunu büyük ihtimalle Patriotlar izleyecek...

Bu gelişmeden BİST başta olmak üzere bütün TL varlıklar olumlu etkilendi. Yabancı yatırımcı geri dönüyor... Bu birinci kazanım.

Perdenin arka yüzünden Rusya var. İzlenen dengeli politika nedeniyle Rus iş adamları Türkiye’ye akın akın geliyor. Bunun iki nedeni var: Birincisi Türk hava sahasının Rusya'ya açık olması nedeniyle Türkiye hem Rus iş insanları için, hem de toplum için bir köprü hâline geldi. İkincisi de Türkiye'nin BM’ninkiler dışında yaptırımları uygulamaması. Rusya'da AB ve Batılı ülkelerle iş yapan büyük şirketlerin çok büyük bir bölümü, ofislerinin bir kısmını Türkiye'ye taşıdı. Bunlar arasında büyük enerji ile bilgi teknolojileri ve maden şirketleri var. Ülkemize yalnızca sermaye gelmiyor, büyük bir beyin göçü de var. Özellikle yazılım uzmanlarının ve bankacılık sistemlerinde teknolojik danışmanların önemli bir kısmı Türkiye’ye geldi. Şu anda merkez bankalarımız arasında hazırlanacak bir protokolle Ruble-TL kuru belirlenecek.. Böylece iki ülke kendi para birimleriyle uzun vadeli iş birliğine girecek. Rus sermayesinin girişiyle Türkiye’nin bozulan dış ticaret dengesinde ciddi düzelme yaşanacak. Türk tahvilleri kapış kapış satılmaya başlandı bile...

Peki bu durum Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin kötüleşmesine yol açar mı? Dolar ve avro kullanımı ile ticaret gerçekleşmeyeceği için hayır. Tam tersi Rusya’nın daha büyük avantaj elde etmesini istemedikleri için, Türkiye’ye daha fazla finansman sağlamak zorunda kalacaklar. Kamu bankalarına Rus sermaye akışını çekme talimatı verildi.

Sonuç: Stoklarında 33 milyon ton buğday 18 milyon ton ayçiçeği bulunan Rusya Türkiye'den yaş sebze ve meyve ithalatı yasağını kaldırdı. Ukrayna'da 13 milyon tonu mısır olmak üzere 27,5 milyon ton hububat birikti. Savaş nedeniyle iki ülke bunları yurt dışına çıkaramıyorlar anahtar ülke Türkiye'den yardım istiyorlar. Bu konuda çalışmalar başladı Ro-Ro seferleri başlıyor. Depolarımız ağzına kadar buğday, mısır ve ayçiçeği dolacak. Fiyatlar düşecek...

Bu tablo Cumhurbaşkanımızın usta liderliği ve usta politikasıyla oluştu. Krizi fırsata dönüştürdük... Ya Erdoğan olmasaydı... Tek kelimeyle şamar oğlanına dönerdik.

Reis'e güvenin sözüne inanın. Enflasyonu da yeneriz, fırsatçıları da yok ederiz, felaket tellallarını da sustururuz, mayısı bekleyin!.."