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Medya Batırel'den bomba iddia: Kurlar o tarihte dip yapacak
Medya

Batırel'den bomba iddia: Kurlar o tarihte dip yapacak

Dövizle ilgili öngörüleri çok konuşulan Necmettin Batırel, Orta Doğu'nun zenginlerinin Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girdiğini belirterek, "kurların dibe oturacağı" tarihi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:19:00 - 2022-02-01 13:32:24
Batırel'den bomba iddia: Kurlar o tarihte dip yapacak

Dövizle ilgili öngörüleri çok konuşulan Necmettin Batırel, Orta Doğu'nun zenginlerinin Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girdiğini belirterek, "kurların dibe oturacağı" tarihi verdi. İşte Türkiye gazetesindeki o bomba yazı:

"(...) Türk lirasındaki kazanımlar artıyor. Bunu sağlayan 3 gelişme var... Birincisi Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıklarının, 332,4 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4,3 artışla 204,3 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği açıklandı...

İkincisi 2021'de dış ticaret açığı 2021 yılında salgın yılı 2020'ye göre yüzde 7,5 azalarak 49 milyar 879 milyon dolardan, 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracat yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti...

Üçüncüsü ve en önemlisi turizm gelirleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon dolar oldu. Döviz hesabı açan şirketlere vergi istisnası resmîleşti. Orta Doğu'nun zenginleri Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girmiş durumda...

Şubat ayında ülkemize milyarlarca dolar yağacak. Bakın görün o zaman kurlar nasıl dibe oturacak..."

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