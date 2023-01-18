Batı'nın yaptırımları Rusya'yı fena vurdu

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda 1 Ocak itibarıyla 10,4 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

Bütçe kuralları gereği fondaki varlıkların bir kısmının Aralık 2022’de satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, satılan varlıkların 2,4 trilyon ruble değerinde olduğu belirtildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, bütçe açığının 2022’de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya’da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.