Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol
Gündem

Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol

İzmir’de batı özentiliği cadılar bayramı bahanesiyle düzenlenen buluşmada 16 yaşındaki lise öğrencisinin alkol aldıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı. Edinilen bilgilere göre genç kızın arkadaşlarıyla eğlence hazırlığı yaparken aşırı alkol tükettiği, olay sonrası ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atakent Anadolu Lisesi öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti. Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.

Alp Sirek'in Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu, ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı öğrenildi. Olayın ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

Geriye bu görüntüler kaldı

Alp Sirek'ten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı. Sirek'in cenazesinin, adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine devam ediliyor.

 

