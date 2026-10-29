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Yerel Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi
Yerel

Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi

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Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bursa’da etkili olan yağışlı hava trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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