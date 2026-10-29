Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

Ziyaretçilere dijital deneyim imkanı da sunduklarını dile getiren Maral, şunları kaydetti: "Bu Peygamberler Tanıtım Müzesi diye de adlandırdığımız ve dijital unsurları da barındıran bir projedir. Ziyaretçilerin gelip başta peygamberlerimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti İbrahim olmak üzere yerinde onların yaşamına dair izler bulabileceği ve dijital bir deneyim yaşayabileceği bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda yine hem Şanlıurfa'da hem bölgemizde önemli bilim insanları var. Bu bilim insanlarının da hem dijital boyutta hem de yaşamları yönüyle öne çıkan özelliklerini gözlemlenebileceği müze gibi bir alan. Bu iki müze diyebileceğimiz birimler birbiriyle entegre bir özellik taşıyor ve aslında gece gündüz fark etmeksizin alana gelen ziyaretçilerin uzun bir süre deneyim yaşayabileceği bir hale gelmiş oldu. Bu yapılan yatırımlar gelen ziyaretçilerin manevi deneyimi daha derin yaşamasına imkan tanıyacak. Buradan ziyaretçilerin almış olduğu deneyim daha çok farklı ziyaretçiyi de çekmeye vesile olacak diye düşünüyoruz."