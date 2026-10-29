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Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

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Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden, “Peygamberler Şehri” olarak bilinen Şanlıurfa’daki Balıklıgöl Yerleşkesi’nde, peygamberlerin ve ilim insanlarının hayat hikayeleri dijital teknolojiyle ziyaretçilere aktarılıyor.

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Foto - Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansmanıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda ve Şanlıurfa Valiliğinin işbirliğiyle hayata geçirilen Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Kentin tarihi, kültürel ve manevi atmosferine uygun şekilde hazırlanan külliyede, ayet ve hadisler eşliğinde peygamberlerin hayatları ve manevi değerler ziyaretçilere aktarılıyor. Başta Hz. Muhammed ve Hz. İbrahim olmak üzere peygamberlerin hayatlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı alanda, bilim tarihine katkı sunan Hayati Harrani ve El-Battani gibi isimler de 21 bölümlü külliyede tanıtılıyor.

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Foto - Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

DİJİTAL DENEYİMLE MANEVİ ATMOSFER BİR ARADA: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, kente tarihi ve turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi kazandırdıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın "Peygamberler Şehri" özelliğine yakışır bir alanı hizmete sunduklarını belirten Maral, külliyenin manevi atmosferiyle öne çıktığını ifade etti.

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Foto - Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

Ziyaretçilere dijital deneyim imkanı da sunduklarını dile getiren Maral, şunları kaydetti: "Bu Peygamberler Tanıtım Müzesi diye de adlandırdığımız ve dijital unsurları da barındıran bir projedir. Ziyaretçilerin gelip başta peygamberlerimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti İbrahim olmak üzere yerinde onların yaşamına dair izler bulabileceği ve dijital bir deneyim yaşayabileceği bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda yine hem Şanlıurfa'da hem bölgemizde önemli bilim insanları var. Bu bilim insanlarının da hem dijital boyutta hem de yaşamları yönüyle öne çıkan özelliklerini gözlemlenebileceği müze gibi bir alan. Bu iki müze diyebileceğimiz birimler birbiriyle entegre bir özellik taşıyor ve aslında gece gündüz fark etmeksizin alana gelen ziyaretçilerin uzun bir süre deneyim yaşayabileceği bir hale gelmiş oldu. Bu yapılan yatırımlar gelen ziyaretçilerin manevi deneyimi daha derin yaşamasına imkan tanıyacak. Buradan ziyaretçilerin almış olduğu deneyim daha çok farklı ziyaretçiyi de çekmeye vesile olacak diye düşünüyoruz."

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Foto - Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI: Külliyeyi ziyaret eden 72 yaşındaki Yaşar Yılmaz, alandan etkilendiğini aktardı. Ziyaretçilerin peygamberlerin hayatlarını daha ayrıntılı öğrenebildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten çok güzel olmuş. Ben hacca da gittim burada hac kokusu var, Medine gülleri gibi kokuyor, oranın havası var. Burada onu teneffüs edebiliyorsun, içeri girdiğin zaman insana huzur, sakinlik ve rahatlık veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik." diye konuştu. Mustafa Lök de akrabalarıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdiğini dile getirdi. Yıllardır bölgeye gelip gittiğini ancak ilk kez bu kadar ayrıntılı bilgi edindiğini ifade eden Lök, "Çok mükemmel bir şey olmuş, Şanlıurfa Peygamberler diyarı diyoruz, buna yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

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