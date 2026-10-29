Şanlıurfa’da manevi yolculuk dijitalleşti! Peygamberler ve bilim insanları dijital ortamda!

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI: Külliyeyi ziyaret eden 72 yaşındaki Yaşar Yılmaz, alandan etkilendiğini aktardı. Ziyaretçilerin peygamberlerin hayatlarını daha ayrıntılı öğrenebildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten çok güzel olmuş. Ben hacca da gittim burada hac kokusu var, Medine gülleri gibi kokuyor, oranın havası var. Burada onu teneffüs edebiliyorsun, içeri girdiğin zaman insana huzur, sakinlik ve rahatlık veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik." diye konuştu. Mustafa Lök de akrabalarıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdiğini dile getirdi. Yıllardır bölgeye gelip gittiğini ancak ilk kez bu kadar ayrıntılı bilgi edindiğini ifade eden Lök, "Çok mükemmel bir şey olmuş, Şanlıurfa Peygamberler diyarı diyoruz, buna yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.