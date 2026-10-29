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Dünya Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarında siviller de öldü!
Dünya

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarında siviller de öldü!

Yeniakit Publisher
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Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarında siviller de öldü!

Suudi Arabistan'ın çarşamba günü Yemen'de bir benzin istasyonu ve pazar yerine düzenlediği saldırılarda 12'den fazla kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

İran destekli Husiler de Aden kentinin havalimanını hedef alırken saldırıda çok sayıda sivil yaralandı.

Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Cevf vilayetinde bir pazar yeri ve benzin istasyonunun hedef alındığı ifade edildi. Bölge kaynakları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Aden'de Husilerin düzenlediği saldırıda ise iki balistik füze havalimanının çevresine isabet etti. Hükümet güçleri sözcüsü Macid Abdullah el Nazili, saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel bir polis kaynağı, AFP'ye yaptığı açıklamada, Husilerin bölgedeki insanlara tahliye çağrısında bulunmasından kısa süre önce füzelerden birinin havalimanı sınırları içerisine düştüğünü söyledi.

 

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı kuvvetlerimiz, Aden Havalimanı'nda bulunan herkesi derhal bölgeyi terk etmeye çağırıyor. Çünkü havalimanında Suudi düşmanına ait, Yemen halkının evlatlarını öldürmek için silah taşıyan bir askeri kargo uçağı bulunuyor."

İlk polis kaynağına göre birinci saldırı sırasında havalimanında Suudi Arabistan'a ait askeri bir uçak bulunuyordu. Ancak kaynak, uçağın vurulmadığını ve kısa süre sonra havalandığını belirtti.

Yemen'de şiddetli çatışmalar sürerken her iki tarafın da sivilleri yoğun bir şekilde hedef aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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