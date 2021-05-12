Batı'nın iki yüzlülüğünü özetleyen karikatür

Mazlum Filistin halkı yıllardır işgalci İsrail güçlerinin zulmüne mağruz kalırken, Batı medyası her zaman olaylara tek taraflı siyonist bir çizgide tavır sergiledi. Gazze halkına Savaş uçakları ile bomba yağarken ve Mescid-i Aksa'da Müslümanlar siyonistlerin zalimliğine maruz kalırken, haksız yere insanlar göz altına alınırken haber bile yapmayan Batı medyası yaşanan son olaylarda da yine tarafını belli etti. Mazlumlara uygulanan zulmü görmezden gelen Batı medyası yine İsrail için ağlayıp algı operasyonu yaptı.

Bu konuyu ele alan bir karikatürde ise konu bütün çıplaklığı ile ortaya kondu.