  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi! 2024'e saatler kala duyuruldu

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Rus şehirlerine dev bombalar yağdı: Roket merkez bölgelerinde düşürüldü! Ölümlere neden oldu, Ruslar çok can kaybetti

İtalya’dan Venedik’teki turistler için yeni karar

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

İmamlarla ilgili tartışmalara neden olacak karar! Mektup Türkiye'ye iletildi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Başkan Beyazgül o ilimizde doğalgaz meşalesini yaktı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla...

Yunanistan'da Fatih Terim krizi büyüyor! Olayı şimdi de Erdoğan'a bağlamaya başladılar
Gündem Batı'nın iki yüzlü politikası: Almanya'dan tepki çeken Filistin kararı!
Gündem

Batı'nın iki yüzlü politikası: Almanya'dan tepki çeken Filistin kararı!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 08:17:00 -
Batı'nın iki yüzlü politikası: Almanya'dan tepki çeken Filistin kararı!

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışma için bir araya gelmek isteyen göstericiler kısıtlama, yasaklama, polis müdahalesi ve gözaltı kararlarıyla karşılaştı. Batı'nın bu iki yüzlü tutumunun son örneği Almanya'dan geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.

İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde, Filistin'e destek gösterileri, güzergah dışına çıkanların gözaltına alınacağı uyarıları, yoğun polis gözetimi ve göz yaşartıcı gaz dahil sert polis müdahalesinin gölgesinde düzenleniyor.

FRANSA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNİN TAMAMINA YASAK GETİRİLDİ

İsrail-Filistin çatışmasının ilk günlerinde, Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklanmıştı.

Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.

Filistin'e destek gösterilerinin ülke geneline yayılmaya başlamasının ardından Fransız hükümeti, 12 Ekim'de aldığı kararla "Filistin yanlısı tüm gösterilere" kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasak getirdi.

BERLİN POLİSİ, YILBAŞI GECESİ DÜZENLENMESİ PLANLANAN FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİNİ YASAKLADI

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neukölln ilçesinde 31 Aralık'ta saat 22.00'de başlayıp 01.00'e kadar sürmesi planlanan "Soykırım sırasında kutlama olmaz" sloganlı yürüyüşe izin verilmeyecek.

 

Gökyüzü ile buluşan insansız savaş uçağı ANKA-3 için Almanya'dan olay itiraf: Hesaplar işe yaramadı
Gökyüzü ile buluşan insansız savaş uçağı ANKA-3 için Almanya'dan olay itiraf: Hesaplar işe yaramadı

Teknoloji

Gökyüzü ile buluşan insansız savaş uçağı ANKA-3 için Almanya'dan olay itiraf: Hesaplar işe yaramadı

Türkiye ilk sırada yer aldı! Almanya ve Çin'i solladı
Türkiye ilk sırada yer aldı! Almanya ve Çin'i solladı

Dünya

Türkiye ilk sırada yer aldı! Almanya ve Çin'i solladı

Burhan: Almanya’da "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Pankartları açıldı mı ?
Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Gündem

Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Perinçek ‘onları yönlendirenler var’ diyerek açıkladı! "Almanya'ya giderken Atatürkçü değiller Suud'a gidince Atatürkçü kesildiler"
Perinçek ‘onları yönlendirenler var’ diyerek açıkladı! “Almanya'ya giderken Atatürkçü değiller Suud'a gidince Atatürkçü kesildiler"

Gündem

Perinçek ‘onları yönlendirenler var’ diyerek açıkladı! “Almanya'ya giderken Atatürkçü değiller Suud'a gidince Atatürkçü kesildiler"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asker

alin size avrupa insan haklari bunlar isine gelince insan haklarini.savunurlar.yillarca afrikayi somurenler simdi insan haklarindan bahsediyorlar olen musluman olunca insan haklari olmuyor 2 yuzlu.avrupa
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23