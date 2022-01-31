  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı'nın güdümündeki Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kelime-i Tevhid'li bayrağı da değiştiriyorlar
Dünya

Batı'nın güdümündeki Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kelime-i Tevhid'li bayrağı da değiştiriyorlar

Batı güdümünde yeni 'açılım'lara imza atan Suudi Arabistan'da Şura Meclisi, ülkenin armasının ve bayrağının değiştirilmesi yönünde karara vardı. Bazı kesimlerce bayrakta bulunan Kelime-i Tevhid'in kaldırılacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:55:00 - 2022-02-01 00:06:13
Batı'nın güdümündeki Suudi Arabistan'dan flaş karar! Kelime-i Tevhid'li bayrağı da değiştiriyorlar

Suudi Arabistan'ın önde gelen haber sitelerinden Sabq'ın aktardığı habere göre, Şura Meclisi, ülkenin bayrağının, armasının ve ulusal marşının değiştirilmesine yönelik karar taslağını oy çokluğuyla onayladı.

Haberde, '2030 vizyonu' kapsamında ülkenin son yıllarda büyük bir değişime sahne olduğuna, bayrağın değişmesi ve resmi bir kanunla bayrak, arma ve ulusal marşın belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Bayrağın ne şekilde değiştirileceği bilinmiyor.

Bazı yorumlara göre bayrağın şekli ve içeriği genel olarak sabit tutulacak ve bayrağın standartlarının belirlenmesi için kanun yapılacak.

Ancak bazı yorumlarda, bayrakta yer alan Kelime-i Tevhid ve kılıç simgesinin kaldırılabileceği, bayrağın sadece yeşil bir zeminden ibaret hale getirilebileceği de öne sürülüyor.

Suudi Arabistan, özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman döneminde hızlı bir reform sürecinden geçiyor. Bu kapsamda ülkede derin sosyal krizlere yol açacak adımlar atıldığı eleştirileri dile getiriliyordu.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay