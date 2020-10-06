Batının asıl niyeti işte bu! Fransa’da skandal Ermenistan haritası

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının ardından başlayan çatışmalar tüm bölgede devam ediyor. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırısına verdiği karşılığın ardından Ermeni güçleri, özellikle hava harekatlarında büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan’ın operasyonlarında onlarca Ermeni asker ölürken, yaralı askerlere müdahale etmeye çalışan hastanelerde doluluk oranı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ifade ediliyor.

Savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan’a tüm dünyanın tepki göstermesi gerekirken, tarihi Türk ve İslam düşmanları da Erivan’a destek vermekten imtina etmiyor. Özellikle Fransa, Ermenistan’a açık destek vererek Türkiye’yi hedef alıyor. Fransa’nın yerel yönetimleri dahi, işgalci güçleri destekliyor.

Fransa’da Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi kolileri hazırladı. Ancak Fransız başkanın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita, esas niyetlerini açıkça ortaya koydu.

Wauquiez'ın paylaştığı Ermenistan haritasında, Türkiye’nin doğusu "Batı Ermenistan" olarak gösterildi.