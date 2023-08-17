Batının, ABD’nin hukuku dediğiniz işte bu! Darbeci Sisi'den hesap sorulmayacak mı?

Mısır'daki kanlı darbenin üzerinden 10 yıl geçti.

14 Ağustos 2013'te gerçekleşen darbeyi köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Tarih 14 Ağustos 2013..

Bundan tam on yıl önce..

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Dost ülke Mısır’da, kanlı bir darbe girişimi ile, Genelkurmay Başkanı Sisi, kendisini bu göreve getiren seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi‘ye darbe düzenliyor..

Bir gecede 4000 Mısırlı, alçakça taranarak şehid ediliyor.

O şehitlerin kanları üzerinden darbesini inşa eden Sisi, daha bir yıl önce cumhurbaşkanlığına seçilen Mursi’yi cezaevine koyuyor. Kendisi de onun yerine geçiyor.

Darbe mi?

Darbe!

Katliam mı?

Katmerlisi.

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