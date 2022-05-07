Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti

Rus gazında tam kesintiyle karşılaşan Sofya yönetimi, yaşadığı sorunu Türkiye ile çözmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin bu konuda ideal bir noktada yer aldığına dikkat çekiliyor.

Rusya, rubleyle ödeme sistemine göre hareket etmedikleri gerekçesiyle, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz akışını tamamen kesti.

Gaz tedarikini sürdürmek için arayışlara başlayan Sofya yönetimi, yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Bulgaristan'ın gözü Türkiye'de

Bulgaristan Enerji Bakanı Alexander Nikolov, Türkiye ve Yunanistan üzerinden LNG ithal etmeye hazır olduklarını söylemiş, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarını artırmaya ilişkin taleplerini dile getirmişti.

Al Monitor'un "Bulgaristan, doğalgaz sıkıntısı için Türkiye'den yardım istiyor" başlıklı haberinde, Rusya'nın 27 Nisan'da Bulgaristan'a gaz ihracatını durdurma kararının, Sofya'nın oluşan boşluğu gidermek için kapı komşuları Türkiye ve Yunanistan'a yönelmesine neden olduğu kaydedildi.

Her iki hat Bulgaristan'a tedarik için kullanılabilir

Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a doğrudan boru hattı bağlantılarına sahip olduğu, her iki hattın da Bulgaristan'a tedarik için kullanılabileceği belirtildi.

Diğer taraftan, bir dizi teknik ve yasal sorununun aşılması gerektiğine de dikkat çekildi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un, Gazprom'un kesinti kararı sonrası "Pes etmeyeceğiz." şeklinde açıklamada bulunduğu belirtilerek, Enerji Bakanı Nikolov'un da Türkiye ve Yunanistan'ı olası "gaz kaynakları" olarak nitelendirdiği anımsatıldı.

"Türkiye ideal bir konumda"

Haberde, "Bulgaristan'ın gaz tüketimi yılda 3.5 milyar metreküpten az. Büyük bir kısmı Rusya tarafından sağlanıyordu.

Daha az bir kısmı ise Azerbaycan'dan Türkiye ve Yunanistan üzerinden tam kapasite boru hatlarıyla geliyor. Türkiye, Bulgaristan'a ihtiyacı olan gazı tedarik etmek için ideal bir konumda." denildi.

Bulgaristan'ın Rus gazı ithalatının yerini Türkiye ve Yunanistan üzerinden LNG olarak ithal edilen gazın alabileceği aktarılarak, "Her iki ülke de LNG ithalat terminallerine ve yedek kapasiteli boru hatlarına sahip." notuna yer verildi.

Hat kapasitelerine dikkat çektiler

Ayrıca, "Türkiye'nin, Bulgaristan ile şu anda kullanılmayan doğrudan bir boru hattı bağlantısının yanı sıra Yunanistan'a giden ve az miktarda gaz taşıyan daha büyük kapasiteli bir boru hattı var." ayrıntısına dikkat çekildi.

Haberde, "Teknik olarak mümkün, ancak sınır ötesi anlaşmalar ve bazı yasal değişiklikler gerektiriyor." şeklindeki bilgi de paylaşıldı.