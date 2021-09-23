Batılı ülkelerdeki aşılarla Türkiye'deki aşılar farklı mı? Fatih Erbakan'dan çarpıcı deşifre!

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İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

İngiltere'nin karantina kriterlerine dikkat çeken Erbakan, "Bu maddeler bizim uzun süredir ifade ettiğimiz “farklı ülkelerde yapılan aynı marka aşıların içerikleri farklı olabilir” şüphemizi daha da artırıyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, şu ifadeler kullandı:

İngiltere’nin birkaç gün önce açıkladığı, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılmasına ilişkin kriterler son derece dikkat çekici.

Her iki doz aşısını Birleşik Krallık, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır.

Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar (ülkemizde yapılan aşılar da bu kategoridedir) ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri +

Ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde bir PCR testi ve karantinanın 8. gününden itibaren ikinci bir PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekecektir.

Bu maddeler bizim uzun süredir ifade ettiğimiz “farklı ülkelerde yapılan aynı marka aşıların içerikleri farklı olabilir” şüphemizi daha da artırıyor.