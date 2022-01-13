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Kadın - Aile Batık tırnaklar neden olur? Batık tırnakları tedavi etmek için doğal tarif
Kadın - Aile

Batık tırnaklar neden olur? Batık tırnakları tedavi etmek için doğal tarif

Batık tırnakları tedavi etmek için önerdiğimiz bu doğal tarif size yardımcı olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:20:00 - 2022-01-13 11:33:48
Batık tırnaklar neden olur? Batık tırnakları tedavi etmek için doğal tarif

Tırnak batması, tırnağın tırnak yatağına doğru uzandığı acı verici bir sağlık sorunudur. Genellikle ayak baş parmağında görülür ve ayak tırnağı köşesi veya kenarının kıvrılıp çevredeki cilde gömülmesi sonucu oluşur. Ayak tırnak batması ağrılı olabilir ve zamanında tedavi edilmezse enfeksiyonla sonuçlanabilir.

Batık tırnak nedir?

Onikokriptoz olarak da bilinen batık tırnak, cildin dışında uzama yolunu bulamayan bir tırnağın cilt içinde büyüdüğü bir durumdur. Bu genellikle tırnağın kenarında meydana gelir.

Batık ayak tırnaklarının nedenleri nelerdir?

-Sıkı ayakkabılar: Çok sıkı ayakkabılar giymek tırnaklarınızı bastırır ve eti altta zorlar. Sürekli çok sıkı ayakkabılar giyerseniz, tırnak sıkışması yaşayarak batık tırnak oluşumuna yol açabilirsiniz.

-Kısa tırnaklar: Diğer bir neden de tırnaklarınızı kesme şeklidir. Ayak tırnaklarınızı çok kısa keserseniz batık tırnaklara neden olabilirsiniz.

-Eğri tırnaklar: Ayrıca, çok kıvrımlı tırnaklarınız varsa, bunların batması daha olasıdır.

-Yaralanma: Tırnaklar ayak parmaklarınızı korurlar ancak tırnaklarda görülen bir yaralanma batık tırnak oluşumuna yol açabilir.

Batık tırnaklar limon ile nasıl tedavi edilir?

Limonun antiseptik ve mantar önleyici özellikleri vardır. Limon suyunda bulunan sitrik asit de enfeksiyonun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Malzemeler:

  • 1 limon
  • Yara bandı

Limonu ince dilimler halinde kesin. Limon dilimini batık tırnak bölgesinin üzerinden geçirin ve üzerini bandajla kapatın. Bir gece orada bekletin. Bu süreci günde bir kez uygulayın.

Tırnak batması hangi bölüm bakar?

Tırnak batmasında önce cerrahi olmayan girişimler ile tırnağı kurtarmak gerekmektedir. Operasyon en son çaredir. Bu aşamaların hepsine hakim branş dermatolojidir. Bundan dolayı batık tırnak için öncelikle dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir.

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