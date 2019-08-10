Batıdaki illere gönderilen kurbanlıklar sıkı denetimden geçti

Haftalar önce Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan ekipler, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol etti.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıkların, Erzincan üzerinden batıya sevk edildiğini söyleyerek şu hususlara dikkat çekti: ’’Kentte özellikle Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı’dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yapıldı. Kontrollerde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat edildi. Ayrıca her kurban için hazırlanmış kimlik kartlarının yanında bulundurmaları istendi. Kurbanlıkların uygun şekilde kamyona bindirilmesi, bindirildiği aracın transit araç olduğunu ve kamyonlarında canlı hayvan nakil taşıma belgelerinin olup olmadığını da kontrollerde dikkate alınan öncelikler arasındaydı.