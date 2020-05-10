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Aktüel

Batıda yaz doğuda kış

Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentte yaşayanlara mayıs ortasında kış sürprizi yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:23:49 -
Batıda yaz doğuda kış

Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentte yaşayanlara mayıs ortasında kış sürprizi yaşattı.


Ardahan’da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent, kar yağışı nedeni ile sabah beyaz bir örtüyle kaplandı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle şaşkınlık yaşandı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 3 santime ulaşırken belediye ekipleri de sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar temizliği yaptı.


Mayıs ortasında gelen kar yağışı özellikle ağaçlara zarar verirken bunu fırsata çevirenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışı nedeni ile kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının görüldüğü sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 3 derece olarak ölçüldü. Kentteki soğuk havanın etkisini birkaç gün daha sürdüreceği açıklandı.


Kar yağışının sürpriz olmadığını söyleyen Metin Öztürk, ’’Ardahan olarak biz alışığız, her zaman olan bir şeydir. Mayıs’ta da yağar, Haziranda da yağar, Temmuz ayında da, her zaman kar yağar. Bizim için sorun yok biz alışığız batıdakiler düşünsün.’’.

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