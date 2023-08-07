Batı'da pedofili sapkınlığı! Kız çocuklarına Sex shop ürünlerini yorumlattılar!

Hollanda TV adlı kanal, "çocuk istismarını" da bir yönelim olarak göstermeyi amaçlayarak, kız çocuklarına sex shop ürünleri yollayıp tepkilerini kaydetti.

Türkiye’ye ve Müslüman ülkelere sürekli çocuk istismarı üzerinden ahlaksız iftiralar atan Batı toplumunun geldiği nokta tüyler ürpertici boyutlara ulaştı.

Dünyaya modernizm ve medeniyet pazarlayan Batı dünyası, pedofili sapkınlığını meşrulaştırmaya çalışarak ahlak kavramını tamamen çöküntüye uğratıyor. Üstelik toplum buna kör, sağır ve dilsiz kalmış durumda.

Sapkınlıklarını çocuklar üzerinden "eğlence" haline getirdiler!

Türk gençlerinin özgür olma hayalleriyle iltica ettikleri özgürlükler ülkesi, "modern" Hollanda, "çocuk istismarı" konusunda da özgür bırakıyor!

Hollanda TV adlı kanal, bir çok küçük kız çocuğuna sex shop ürünleri yolladı ve tepkilerini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzlerine maske takarak gölgelemeye çalıştıkları kız çocukları, ürünlerin ne olduğunu keşfetmeye çalıştı.

Videonun sonunda "Kızlar için masum bir fantezi." yazısıyla, skandal bir kapanış yapıldı.

Cinsellik kavramının çocukların gözünde "masumlaştırılması" amaçlanarak adeta "çocuk istismarı" yapılırken, Batı yeniden çürüdüğünü kanıtladı.