Batı'da özgürlük! Almanya'da Filistin'e destek vermek yasak!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10.000'i aşmışken Almanya'nın İsrail'e askeri ihracatı geçtiğimiz yıla oranla on kat arttı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki Filistin yanlısı gösteriler tartışmalara neden olurken Arap ve Filistin kökenli Almanların kendilerini antisemitizmden ve Filistinli grup Hamas'tan uzak tutmak için adım atmaları gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Steinmeier, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmaların "Almanya'daki sosyal ilişkiler üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğinden" endişe duyduğunu söyledi.

"Kendi adınıza konuşun ve teröre karşı net bir duruş sergileyin" diyen Steinmeier, Filistinlilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen siviller nedeniyle duydukları acıyı ifade etme hakkına sahip olduklarını ancak bu özgürlüğün "İsrail devletinin yıkılması çağrılarını" içermediğini sözlerine ekledi.

Avrupa ülkelerinin 7 Ekim'de başlayan savaşla ilgili gerilimi kontrol altına alma çabalarının Filistinlilere karşı ayrımcılığa dönüşebileceği endişelerini arttıran bu yorumlar eleştirilere neden oldu.

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde dış politika analisti olan Hugh Lovatt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yahudiler asla İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulmamalıdır" dedi ve ekledi: "Öyleyse Almanya neden Müslüman vatandaşlarından Hamas'ın yaptıklarının hesabını sorsun?"

Steinmeier, Müslüman karşıtı ırkçılık ya da "Müslümanlara karşı genel bir şüphe" olmaması gerektiğini ısrarla vurguladı.

Almanya bu ay Hamas'ın faaliyetlerinin tamamen yasaklandığını duyurmuş ve İsrail ve Yahudi karşıtı fikirler yaymakla suçlanan Filistin yanlısı bir grubun tasfiye edilmesini istemişti.

Hamas hali hazırda Almanya'da "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

Almanya'da Müslüman ayrımcılığı

Salı günü, Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Alman Müslüman erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ı polis ve devlet dairelerinde ırkçılık ya da ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanındaki, Müslüman Yahudi ve Arap toplumları Gazze'de çatışmalar sürerken ayrımcılığın ve hatta şiddetin artmasından duydukları endişeyi dile getirdiler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde altı yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı bir çocuk, Ortadoğu'daki olaylara kızdığını söyleyen ev sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ekim ayı ortasında Berlin'deki bir Yahudi sinagogu kundaklanmış, bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya'nın "Yahudilerin korunması için birleştiğini" ifade etmişti.

Almanya'da yaşayan Filistinliler, yetkililerin ülkenin pek çok yerinde tamamen yasaklanan barışçıl protestoları engellediğini söyledi. Berlin'de okullara, kefiye gibi geleneksel Filistin kıyafetlerini yasaklama yetkisi de verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10.000'i aşmışken Almanya'nın İsrail'e askeri ihracatı geçtiğimiz yıla oranla on kat arttı.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera