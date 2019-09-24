‘Batı’da mültecinin hayvan kadar değeri yok!’

Oğuzhan Gültekin Ankara

Avrupa’nın ve Yunanistan’ın mültecilere yönelik tavırlarını Akit’e değerlendiren Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa’da birçok ülke hayvanlara verdiği değerin yüzde 1’ini mültecilere vermiyor” dedi. Rıdvan Kaya, şöyle devam etti: “Göçmen meselesi insan hakları testine dönüşecek ve eğer böyle giderse Avrupa bu testte başarısız olacak. Şu anda Batı’da hayvan hakları için birçok çalışma yapılıyor, kararlar alınıyor. Ama İslam dünyasından gelen göçmenlerle alakalı ciddi bir çifte standart uygulanıyor. Avrupa’da özellikle yönetimler bu konuda katı kurallarını uygulamaktan vazgeçmiyor. Hayvanlar için duydukları hassasiyeti, denizlerde boğulan, botlarda hayatını kaybeden, gemilerde günlerce aç susuz bekletilen insanlar karşısında herhangi bir adım atılmaması insan haklarına duydukları saygının en bariz göstergesidir. Yani hayvanlara verilen değerin yüzde 1’ini mültecilere vermiyorlar. Mültecileri canlı olarak bile görmüyorlar. Bir yük, düşman olarak görüyorlar.”