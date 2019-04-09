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Seçim 2019 Sayfası

Batı’da fark yüzde 1 ise seçim silbaştan

‘Seçim sonuçlarını tanıyın’ diyen Batı’nın gerçek yüzü... Türkiye’deki yasal süreci görmezden gelip, şaibeli seçim hakkında, “Sonuçları tanıyın” diye dayatan Batı’da, iki aday arasındaki oy oranları birbirine yakın olduğunda, oyların yeniden sayılması yasalarla güvence altına alınmış. ABD’nin birçok eyaletinde, rakip adayların oy oranı yüzde 1 ya da daha aşağı ise, itiraz edilip edilmediğine bakılmaksızın, oylar yeniden sayılıyor.

09 Nisan 2019 Salı 10:09
Batı’da fark yüzde 1 ise seçim silbaştan

Türkiye’deki seküler cenahın gözde ülkesi ABD’de, iki aday arasındaki fark yüzde 1 ya da daha aşağıysa oyların yeniden sayılması yasalarla güvence altında. Columbia, South Carolina, Wyoming gibi eyaletler fark yüzde 1 bile olsa oylar yeniden sayılırken, Florida, Colorado, Delaware, Pensilvanya eyaletlerinde ise bu oran yüzde 0.5, Ohio, North Dakota, New Mexico eyaletlerinde bu oran yüzde 0.25 olarak belirtiliyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile zilletin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının sadece 0.25 olduğu halde oyların yeniden sayımına karşı çıkılması, anti demokratik bir tavır olarak algılanıyor.

Yüzde 1 sayım için yeterli

Türkiye 31 Mart seçimlerini büyük bir sükunet ve sağduyu eşliğinde geride bırakırken, seçime karıştırılan şaibeler demokratik olgunluğumuza gölge düşürdü. Özellikle İstanbul’da birçok ilçede yapılan organize usulsüzlüklerin tespit edilmesi sürecin uzamasının önünü açtı. Oy kaydırmaların ve şaibelerin tespit edilmesi sonrası birçok ilçede oylar yeniden sayılırken, oyların bütünüyle sayılmasına karşı çıkan CHP, her fırsatta halkı kışkırttı. Oysa demokrasinin mihenk ülkesi olarak lanse edilen ABD’de, adaylar arasındaki oy farkı azalırsa, oyların tamamının yeniden sayılması yasalarla güvence altına alınıyor. Örneğin ABD’nin District Of Columbia eyaletinde iki aday arasındaki oy farkı yüzde 1 ya da daha az olursa oyların tekrar sayılması için gerekli şartlar hukuken oluşmuş oluyor.

İtiraza bakılmaksızın sayılıyor

Sadece Columbia eyaletinde değil,  Wyoming ve South Carolina eyaletinde de fark yüzde 1 ya da daha az olursa, oyların yeniden sayılması şart koşuluyor. ABD’nin farklı eyaletlerinde de yüzdesi değişmek kaydıyla aynı şart uygulanıyor. Ülkenin en çok bilinen eyaletlerinden olan Florida’da iki aday arasındaki oy oranı farkı yüzde 0.5 ya da daha az olması halinde oylar otomatikman yeniden sayılıyor. Aynı durum Colorado, Delaware, Pensilvanya eyaletlerinde de geçerli. Söz konusu eyaletlerde fark yüzde 0.5 ya da daha aşağı bir oranda ise hiçbir itiraza gerek kalmadan oyların yeniden sayılmasının önü açılıyor.

Oy farkı yüzde 0.25

Eyalet yasaları birbirinden farklılık gösteren ABD’de, bazı eyaletlerde 0.25’lik oy oranları da yeniden sayıma tabi tutuluyor. Halihazırda bu oran Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkına da tekabül ediyor. ABD’nin Ohio, North Dakato ve New Mexico eyaletlerinde iki aday arasındaki oy farkı yüzde 0.25 ya da daha az olursa doğrudan yeniden sayılıyor. Seçimlerde akıl almaz şaibeler gerçekleştirilmesine ve bunların tespit edilmesine rağmen, oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan ve provokatif söylemlerde bulunan CHP’nin tavrı ise kamu vicdanında karşılık bulmuyor. Ayrıca, milli iradenin sandığa tam olarak yansımasını istemeyen CHP’nin bu tavrı, demokrasiden nasiplerinin olmadığını da ifşa ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:09
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım
  4. Cumhur İttifakı
  5. zilletin adayı Ekrem İmamoğlu
  6. 31 Mart seçimleri
  7. CHP
  8. ABD’nin District Of Columbia eyaleti
  9. Pensilvanya
  10. Binali Yıldırım
  11. Ekrem İmamoğlu

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