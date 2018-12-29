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Batı’da basın susturuluyor

FETÖ ve PKK’lı kalemşörlerin tutuklanmasını ‘özgür basının susturulması’ olarak gören Avrupa’nın basın özgürlüğü karnesi yerlerde. Gezi provokasyonunda bizi orantısız güç kullanmakla suçlayan Fransa, Avusturya ve Almanya, gazetecilere adeta nefes bile aldırmıyor...

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:31
Batı’da basın susturuluyor

Demokrasinin ve özgürlüğün toprakları olarak lanse edilen Avrupa ülkelerinde, basına yönelik sansür akıl almaz boyutlara gelmiş durumda. FETÖ, PKK  ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan sözde gazetecilerin tutuklanmasını ‘basın özgürlüğünü kısıtlamak’ olarak gören Batılı hükümetler, gazetecilere nefes bile aldırmıyor. Milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı provokasyonunda, ülkemizi orantısız güç kullanmak ve basına sansür uygulamakla suçlayan Fransa, Sarı Yelek saldırılarına maruz kalınca baskıcı yüzünü gösterdi. Göstericilere karşı sergilediği vahşi tutumunu gizlemek isteyen Fransa, ‘yalan haberle mücadele yasası’ adı altında sansürü yasalaştırdı. Gazetecilik kisvesi altında ülkemize yönelik espiyonaj faaliyeti yürütenleri kollayan açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümeti aleyhine yayın yaptığını iddia ettiği Rusya Todays muhabirlerinin akreditelerini iptal etti.

Atıf yapmak bile suç

Türkiye aleyhine faaliyet yürüten terör örgütü militanlarının cenneti konumunda olan Almanya’da da durum pek farklı değil. FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasının medya ayağının bir numaralı ismi Can Dündar’ı baş tacı eden Almanya, ülkesindeki gazetecileri, en ufak bir hatalarında tutuklamaktan çekinmiyor. Kaleme aldıkları haberlerinde ve makalelerinde Alman Gizli Servisi BND’nin faaliyetlerine atıfta bulunan 17 gazeteci tutuklandı. Türkiye’nin devlet sırlarını ifşa eden Dündar’ı, ‘kahraman’ olarak lanse eden Almanya’nın, kendi ülkesindeki gazetecilere göz açtırmaması ‘ikiyüzlülük’ olarak yorumlandı.

Gazetelere mobbing

Her fırsatta Türkiye düşmanlığını gözler önüne seren Avusturya’da, Hitler dönemini aratmayan uygulamalara imza atılıyor. Avusturya’daki birçok camiyi kapatmasıyla bilinen İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in basın danışmanlarından birine gönderdiği mail ifşa oldu. Skandal mailde, hükümet aleyhine yayın yapan Kurier, Flater ve Der Standart gibi yayın kuruluşlarına, ‘haber vermede sınırlı davranmak gerektiği” yönünde beyanatlar yer aldı. Kısaca adı belirtilen gazetelere haber akımının durdurulması talimatı verildi.

Akit’i de yasaklamışlardı

Öte yandan, hatırlanacağı üzere Almanya, Hitler dönemini aratmayan bir uygulamayla Akit’in Almanya baskısını yasaklamıştı. Öncesinde gazetemize yönelik akıl almaz baskılar uygulayan, denetleme adı altında yıldırma politikaları güden Almanya, 25 Şubat 2005’te, Akit’in tüm faaliyetlerini durdurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:31
  1. FETÖ
  2. PKK
  3. DHKP-C
  4. Milli irade
  5. Gezi Parkı
  6. Sarı Yelek
  7. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  8. Rusya Todays
  9. MİT
  10. TIR
  11. MİT TIR’ları kumpası
  12. Can Dündar
  13. Alman Gizli Servisi BND
  14. Hitler
  15. İçişleri Bakanı Herbert Kickl
  16. Kurier
  17. Flater
  18. Der Standart
  19. Akit

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