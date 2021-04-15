Batı, yükselen İslam’dan rahatsız

Hasan Eğrigöz Ankara

Hollanda’da faşist Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders skandal ırkçı paylaşımına sert tepkiler geldi. Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İslam’a düşmanlık edenlerin zavallı olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bu ırkçılar, kendi ahlaksızlıklarını, kalitesizliklerini ortaya koyuyorlar. İslam’a sataşan, İslam’a düşmanlık yapan bir insanın gerçek manada bir zavallılık içerisinde olduğunu ancak söyleyebiliriz. İnşallah hakikatı görürler. İnanın bu ırkçılık karşısında söyleyecek bir şey bulamıyoruz.”

Irkçıların son çırpınışları

İslamofobinin giderek artmasının sebebinin Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmaya başlamasının olduğunu söyleyen Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları ifade etti: “Bunlar Batı’nın son çırpınışlarıdır. Batı, İslam’ın ve insanlığın ayak seslerini duymaya başladı. İslamofobi son günlerde daha hızlı bir şekilde yüksek perdeden dillendirilmesinin sebebi de Türkiye’nin hem stratejik ve hem coğrafya olarak ayaklarının yere basması, İslami söylemlerde İslam ülkelerinin içerisinde liderliğe soyunması onları derinden rahatsız etmiştir. Korkunun ecele faydası yok. İslam’la müşerref olmaları onları da kurtaracaktır. Bu tür söylemleri şiddetle kınıyoruz. İslam’a davet ediyoruz.”

Faşist hollandalı insanlık düşmanı

Irkçı Hollandalıya hükümet cephesinden de tepkiler geldi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in sosyal medyada Ramazan ayı için paylaştığı ırkçı söylemlere karşı, “Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Greet Wilders’in çirkin saldırısına şu ifadelerle tepki gösterdi: “İslam düşmanı ve faşist Geert Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamofobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız.”

Barış ve rahmeti yaşatacağız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, barış dini İslam’ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: “İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam’ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”