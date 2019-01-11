Batı yine kirli planlar peşinde! Türkiye'ye karşı 18 bin kişilik güç

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Türkiye ve ÖSO’nun Fırat’ın doğusunda bulunan YPG/PKK’yı bitirmek için başlatacağı harekat öncesinde batı yine kirli bir oyun oynuyor. ABD ve koalisyon güçlerinin, ABD’siz bir Suriye ortamında Türkiye sınırına peşmergelerden oluşan 18 bin kişilik yeni bir güç oluşturmaya çalıştıkları iddia edildi.

ABD, bir yıl önce, YPG’nin işgal ettiği bölgede, “Sınır güvenlik birimi” adı altında 30 bin kişilik teröristlerden oluşan bir ordu kurma planını ortaya atmıştı. Bu plan, Türkiye’nin girişimleri ve Zeytin Dalı harekatıyla yok edildi.

Batı koalisyonu da Fırat’ın doğusuna başlatılacak harekat öncesinde, yeni bir plan hazırladı.

Kürt konseyi kabul etmedi

Hain girişimde, ABD askerleri tarafından Irak’tan, Fırat’ın doğusuna taşının Suriye (Roj) Peşmergeleri’ninde bulunduğu 18 bin kişilik yeni bir ordu kurma planı var. Bu plan kapsamında Irak’ta bulunan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) silahlı kanadına bağlı, Suriye iç savaşından kaçarak Irak’a sığınmış peşmergelerden oluşturmayı hedefliyor. Irak’ta başta ABD olmak üzere birçok batılı ülke askerleri tarafından eğitilen 8 bin Roj peşmergesi bulunuyor. Plan içerisinde Suriyeli peşmergelerin yanı sıra PKK’nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) takma adını kullanan YPG de yer alacak. Yeni gücün içerisinde 10 bin YPG’li yer alacak. Ancak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), bahsi geçen projenin koalisyon tarafından kendilerine iletildiği ve kendilerinin bu projeye sıcak bakmadığını açıkladı.

Hain planda PKK ve Esed hassasiyeti gözetiliyor. İsimleri Kandil, İran ve Şam yönetimi ile bir arada geçenlerin yeni güçte olmayacağı iddia ediliyor. Bu bağlamda yeni kurulan gücün terör örgütü ile bağlantısı olmadığı yalanıyla koalisyon güçleri tarafından Türkiye’ye kabul ettirilmeye çalışılacağı ifade edildi.