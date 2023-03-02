Batı yancılığı yaptı, HDP'ye de göz kırptı! Sözcü yazarından itiraf gibi Erdoğan yazısı

Sözcü'de köşe karalayan Ege Cansen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı'nın düşmanlarını özetler nitelikte bir yazı kaleme aldı.

Cansen'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

BATI, ERDOĞAN'IN GİTMESİNİ ÇOK İSTİYOR

Benim bugün üzerinde durmak istediğim esas konu, iç değil dış politika ile ilgilidir. ABD ve AB bir Orta Şark diktatörü olarak gördüğü Erdoğan'ın gitmesini çok istiyor. HDP'nin desteği ile muhalefet adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini açık ara kazanması kuvvetle muhtemeldir. Meclis'te de çoğunluk muhalefete geçecektir. AKP ve Erdoğan dönemi bitmektedir. Millet İttifakı asla “Erdoğan iktidarı bırakmaz biz de muhalefete devam ederiz” diye düşünmesin. “İktidara geliyoruz” desin.