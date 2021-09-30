Batı Yaka’ya sinagogla Yahudileri çekecekler

Başbakan Bennett’in lideri olduğu Yamina Partisi milletvekili ve İsrail Din İşleri Bakanı Matan Kahana, yerleşim birimlerindeki yapılacak sinagoglara verilen destek için yeni bir düzenlemeye imza attı. Alınan kararlar kapsamında, 20 milyon şekelin (6,25 milyon dolar) ibadet edecek yer sıkıntısının yaşandığı 30 yerleşim birimine dağıtılacağı belirtildi. Her yıl İsrail’deki sinagogların inşası için ayrılan bütçede, ilk kez “güvenlik açısından sorunlu bölgeler” adı altında Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verildiği ifade edildi. Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, bütçenin Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verilerek bölgeye göçün teşvik edildiği kaydedildi.