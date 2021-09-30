  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı Yaka’ya sinagogla Yahudileri çekecekler
Dünya

Batı Yaka’ya sinagogla Yahudileri çekecekler

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka’da yasadışı Yahudi yerleşim birimlerine göçü teşvik etmek için sinagog inşasına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:32:00 -
Batı Yaka’ya sinagogla Yahudileri çekecekler

Başbakan Bennett’in lideri olduğu Yamina Partisi milletvekili ve İsrail Din İşleri Bakanı Matan Kahana, yerleşim birimlerindeki yapılacak sinagoglara verilen destek için yeni bir düzenlemeye imza attı. Alınan kararlar kapsamında, 20 milyon şekelin (6,25 milyon dolar) ibadet edecek yer sıkıntısının yaşandığı 30 yerleşim birimine dağıtılacağı belirtildi. Her yıl İsrail’deki sinagogların inşası için ayrılan bütçede, ilk kez “güvenlik açısından sorunlu bölgeler” adı altında Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verildiği ifade edildi. Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, bütçenin Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verilerek bölgeye göçün teşvik edildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz
Ekonomi

Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Yazar Dr. Artuğ Çetin, yatırım yapacaklar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çetin, altına yatırım yapılabileceğini ancak tarım a..
Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış
Gündem

Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sorduğu Türkiye'yi karalama amaçlı yapılan Geceyarısı Ekspresi ..
Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti
Gündem

Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, katıldığı bir canlı yayın programında "oryantal" gibi dans etti. Vatandaşlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay