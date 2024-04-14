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Dünya Batı Yaka’daki Yahudi yerleşimci terörü sürüyor
Dünya

Batı Yaka’daki Yahudi yerleşimci terörü sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:21:00 -
Batı Yaka’daki Yahudi yerleşimci terörü sürüyor

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Yaka’daki Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği dünkü saldırılarda 5 Filistinli daha yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Mugayyir köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Filistin Kızılayı, gerçek mermiyle boynundan vurulan bir kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ayrıca Yahudiler, önceki gün katlettikleri Cihad Afif Abu Alya’nın (25) cenaze töreninde de Filistinlilere saldırdı.

Bu arada Yahudiler, Ramallah’ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünde ve Selfit kentindeki Kefr ed-Dik ve Deyr Balut beldeleri arasındaki yolda Filistinlilerin araçlarına saldırdı birçok araç hasar aldı. 2 günde 25 kişiyi yaralayan ırkçı Yahudilere İsrail askerlerinin korumalık yapması da dikkat çekiyor.

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