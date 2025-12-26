Batı Yaka’da kaçak yerleşim genişletildi: Filistin arazileri hedef alındı

  • İSTANBUL
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde bir kaçak yerleşim birimini genişlettiği bildirildi.

Filistinli hukuk kuruluşu Beydar tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli grupların Nablus’un güneydoğusunda, Akraba ve Curiş beldeleri arasında bulunan Karkafa Dağı’ndaki mevcut kaçak yerleşim birimine yeni prefabrik yapılar eklediği belirtildi.

Açıklamada, bu adımın Filistinlilere ait yeni arazilerin fiilen ilhak edilmesini amaçladığı, kaçak yerleşimlerin genişletilmesinin bölgede yaşayan Filistinlilerin toprak ve mülkiyet haklarını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı. Söz konusu faaliyetlerin, çevredeki Filistin yerleşimlerini daha fazla risk altına soktuğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil’in doğusunda Filistinlilere ait yaklaşık 150 zeytin ağacını kestiği de bildirildi.

Kaçak yerleşim birimleri nasıl kuruluyor?

Filistinli kaynaklara göre, bu tür kaçak yerleşimlerin kurulacağı alanlara önce baraka veya prefabrik yapılar yerleştiriliyor, çevresi çitlerle çevriliyor ve yollar açılıyor. Zamanla bu alanlar fiili yerleşimlere dönüştürülüyor. İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu yapıların önemli bir bölümünün ilerleyen süreçte resmi Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

Saldırılar ve ihlaller artıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, kayıtların tutulmaya başlandığı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana, Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.

Halihazırda işgal altındaki Batı Yaka’da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs’te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin Filistin topraklarında yaşadığı kaydediliyor. Uluslararası hukuka göre Batı Yaka ve Doğu Kudüs’teki bu yerleşimler yasa dışı kabul ediliyor ve bölgede yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamını giderek daha da zorlaştırıyor.

