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Dünya Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki saldırıda 3 İsrailli öldü
Dünya

Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki saldırıda 3 İsrailli öldü

İşgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen saldırıda 3 İsraillinin ve saldırının şüphelisi bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:00:00 -
Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki saldırıda 3 İsrailli öldü

 İşgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen saldırıda 3 İsraillinin ve saldırının şüphelisi bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ariel'de İsrailli yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrailli yerleşimci öldü, 3’ü yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Filistinlinin olay yerinden kaçmasının ardından “yakalanarak öldürüldüğü” ifade edildi.

İsrail ordusunun sık sık baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria bu yıl giderek artan bir şiddet dalgasına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler, geçen ayki açıklamasında, 2022'yi "2006'dan beri Batı Şeria'daki en ölümcül yıl" olarak nitelemiş ve “yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun orantısız güç kullanımının endişe yarattığını" bildirmişti.

Açıklamada, “2022 başından bu yana Batı Şeria'da 26'sı çocuk en az 105 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü” kaydedilmişti.

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Yorumlar

Harun raşit öz

Allahın laneti zalimlerin üzerine olsun inşallah İsrail
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