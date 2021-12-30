Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere 'taşlı saldırı'

Nablus'un güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Şahin, olaya dair açıklama yaptı.

Şahin, İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistin köyüne baskın düzenleyip, Filistinlileri kışkırttığını ve taş attığını söyledi.

Taraflar arasında karşılıklı taş atmaya dönüşen arbedeye İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve gaz kapsülleri atarak müdahale etti. Onlarca Filistinli atılan yoğun gazdan etkilendi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem'in yayımladığı son rapora göre, yılbaşından eylül ayına kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere Yahudi yerleşimciler tarafından 451 saldırı gerçekleştirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor.