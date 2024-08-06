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Dünya Batı Şeria'da katil İsrail zulmü! Şehitler var
Dünya

Batı Şeria'da katil İsrail zulmü! Şehitler var

Yeniakit Publisher
2024-08-06 01:47:00 -
Batı Şeria'da katil İsrail zulmü! Şehitler var

Katil İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 1'i çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğu, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba kasabasına baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını ve Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini yazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ile Bilal İzzeddin Savafta'nın (14) öldüğü, 2'si ağır 7 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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