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Aktüel

Batı Şeria'da İsrail-BAE anlaşması protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:04:47 -
Batı Şeria'da İsrail-BAE anlaşması protesto edildi

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Ramallah kentinde toplanan çok sayıda Filistinli, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Güvenlik Danışmanı Muhammed Dahlan'ın fotoğraflarını yaktı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "İsrail-BAE anlaşması; İsrail'e verilmiş bir ödül ve Filistinlilerin sırtına vurulmuş bir hançerdir" yazılı pankart taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Hilmi el-Arac AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap halkları ve partilerine, Filistin'i destekleme ve Arap ulusal sabitelerini korumanın vaktinin geldiği mesajını vermek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Arac, normalleşme anlaşmasının Arap halklarının onurunu zedelediğini, bu nedenle halkların, onurlarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.


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