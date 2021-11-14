  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı Şeria’da 5 yılda Filistinlilere ait 21.000 dönüm araziye el koydular
Dünya

Batı Şeria’da 5 yılda Filistinlilere ait 21.000 dönüm araziye el koydular

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 21.000 dönüm araziye, Yahudi yerleşimcilerin el koyduğu belirtildi. Öte yandan işgalci İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerindeki evlere şafak vakti baskın düzenledi ve birçok kişiyi ise gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:48:00 -
Batı Şeria’da 5 yılda Filistinlilere ait 21.000 dönüm araziye el koydular

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, El-Halil’de Emir Ebu Zeyne, Isam En-Netişe, Yunus Ebu İrmile ve Muhammed El-Kavasimi’yi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına alan İsrail güçlerinin baskın düzenlediği evlerde arama yaptığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesi sakinlerinden Evs Eş-Şevarib isimli genci gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin Nablus-Ramallah karayolu üzerindeki birçok noktada, Zatera kontrol noktasında ve Nablus’un güneyindeki Beyta Kavşağı’nda Filistinlilere ait araçları taşladıkları bildirildi.

Hamas Batı Şeria Teşkilatı’nın yayınladığı aylık raporda, İsrail güçlerinin Ekim ayında Batı Şeria’da 2124 ihlale imza attığı belirtildi.

Raporda, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 148 ateş açma olayında ve Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği 103 saldırıda toplam 406 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail güçlerinin geçen ay işgal altındaki Batı Şeria’nın ve Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 365 baskın gerçekleştirdiği ve 455 kişiyi gözaltına aldığı, Batı Şeria’nın her yanına yayılan geçici ve sabit kontrol noktaların sayısının 310’a ulaştığı ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.
28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!
Gündem

28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!

28 Şubat döneminde eğitim hakları elinden alınan başörtülü kızları 'fahişe' olarak niteleyen ve bugüne kadar hesap sorulmayan Fatih Altaylı’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay