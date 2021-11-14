Batı Şeria’da 5 yılda Filistinlilere ait 21.000 dönüm araziye el koydular

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, El-Halil’de Emir Ebu Zeyne, Isam En-Netişe, Yunus Ebu İrmile ve Muhammed El-Kavasimi’yi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına alan İsrail güçlerinin baskın düzenlediği evlerde arama yaptığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesi sakinlerinden Evs Eş-Şevarib isimli genci gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin Nablus-Ramallah karayolu üzerindeki birçok noktada, Zatera kontrol noktasında ve Nablus’un güneyindeki Beyta Kavşağı’nda Filistinlilere ait araçları taşladıkları bildirildi.

Hamas Batı Şeria Teşkilatı’nın yayınladığı aylık raporda, İsrail güçlerinin Ekim ayında Batı Şeria’da 2124 ihlale imza attığı belirtildi.

Raporda, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 148 ateş açma olayında ve Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği 103 saldırıda toplam 406 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail güçlerinin geçen ay işgal altındaki Batı Şeria’nın ve Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 365 baskın gerçekleştirdiği ve 455 kişiyi gözaltına aldığı, Batı Şeria’nın her yanına yayılan geçici ve sabit kontrol noktaların sayısının 310’a ulaştığı ifade edildi.