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Aktüel

Batı Şeria genç şehidini uğurladı

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli genç kadın toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:18:27 -
Batı Şeria genç şehidini uğurladı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da rastgele açtığı ateşle şehit olan Filistinli Daliya Ahmed Es-Semudi (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Semudi'nin, Cenin kentindeki Şehit Halil Süleyman Hastanesi'nden alınan naaşı, yüzlerce kişinin katılımıyla doğum yeri olan Cenin Mülteci Kampı'na taşındı. Cenazeye katılanlar ellerinde Filistin bayrakları taşırken İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şehit Semudi, mülteci kampındaki kabristanda toprağa verildi.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Cibriyat bölgesine baskın düzenlemiş, askerlerin rastgele açtığı ateşte seken merminin isabet etmesi sonucu evinde bulunan 23 yaşındaki Daliya Ahmed Es-Semudi şehit düşmüştü.

İsrail askerleri, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'nın kent, köy ve beldelerine çeşitli sebeplerle baskınlar düzenliyor.

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