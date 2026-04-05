Batı Özentisi mi, Kimlik Krizi mi? Beyaz yakalılar gündemde

Türkiye’de bazı beyaz yakalı kesimler arasında Batılı yaşam tarzının bir “statü göstergesi” haline gelmesi, akademik tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle tüketim alışkanlıkları, yaşam biçimleri ve kimlik algıları üzerinden şekillenen bu dönüşüm, sosyolojik açıdan dikkat çeken bir olgu olarak değerlendiriliyor.

Batı Hayranlığı Statü Aracına Dönüşüyor

Oğuzhan Bilgin tarafından ortaya konulan “küçük beyazlar” kavramı, Türkiye’de belirli bir kesimin Batılı yaşam tarzını benimsemesini ve bunu bir üstünlük göstergesi olarak sunmasını ele alıyor. Bilgin’e göre bu kesim, Batı’da eğitim almak, tatil yapmak ya da belirli markaları tüketmek gibi davranışları bir statü sembolü haline getiriyor.

“Beyaz Türk” Yerine “Beyazlar” Tanımı

Bilgin, kamuoyunda kullanılan “beyaz Türk” kavramını tercih etmediğini belirterek, kendisini toplumun geri kalanından üstün gören ve kültürel olarak ayrışan bir zümreyi “beyazlar” olarak tanımlıyor. Bu grubun dışında kalan ancak aynı yaşam tarzını taklit eden kesimi ise “küçük beyazlar” olarak nitelendiriyor.

Kimlik ve Aidiyet Sorunu Derinleşiyor

Araştırmaya göre bu kesim, sadece yaşam tarzında değil, düşünce biçimi ve kimlik algısında da Batı’ya yakın bir konumlanma sergiliyor. İngilizce kelimelerin sık kullanımı, yurt dışı deneyimlerinin öne çıkarılması ve tüketim üzerinden kimlik inşası bu durumun göstergeleri arasında yer alıyor.

Kültürel Hegemonya Etkisi

Bilgin, Batı’nın küresel ölçekte kurduğu kültürel hegemonyanın Türkiye’de de etkili olduğunu vurguluyor. Bu etkinin özellikle Tanzimat’tan itibaren güç kazandığını ve eğitimden medyaya kadar birçok alanda kendini gösterdiğini ifade ediyor. Günümüzde ise üniversiteler, sosyal medya ve plaza kültürü bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Sosyal Medya Süreci Hızlandırıyor

Sosyal medyanın bu yabancılaşmayı hızlandırdığına dikkat çeken Bilgin, influencer kültürü ve trendlerin bireyler üzerinde güçlü bir etki oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle plaza ortamlarında Batı’nın üstünlüğünün sürekli vurgulanmasının bu algıyı pekiştirdiği ifade ediliyor.

Dini ve Kültürel Değerlere Mesafe

Çalışmada, bazı bireylerin kendi dini ve kültürel değerlerine karşı küçümseyici bir tutum sergilediği de öne çıkıyor. Ramazan geleneklerinin küçümsenmesi ya da dini pratiklere yönelik alaycı söylemler, bu yaklaşımın örnekleri arasında gösteriliyor.

Milliyet ve Kimlik Tartışması

Benzer bir yabancılaşmanın milliyet konusunda da görüldüğünü belirten Bilgin, bazı bireylerin Türk kimliğinden uzaklaşmayı bir “ilerleme” göstergesi olarak değerlendirdiğini ifade ediyor. Türkiye’ye yönelik sürekli olumsuz bir dil kullanılması da bu çerçevede ele alınıyor.

Sosyolojik ve Psikolojik Bir Olgu

Uzmanlara göre “küçük beyazlar” olarak tanımlanan bu kesim, hem kültürel hem de kimlik düzeyinde önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu durumun yalnızca bireysel tercihlerle değil, aynı zamanda daha geniş sosyolojik ve psikolojik dinamiklerle ilişkili olduğu vurgulanıyor.

HABER YORUM

Tanzimat’tan bu yana bilinçli ve programlı bir şekilde üzerimizde etkisini gördüğümüz Batı hegemonyası, günümüzde etkisini arttırarak devam ediyor…

Haberde adı geçen “Beyaz Türkler” ya da “Küçük Beyazlar” İslam ile yoğrulmuş Türk kültürünü, küçük, hor ve hakir görmeyi de, modernlik ve çağdaşlaşma kelimeleriyle kamufle ediyor… Ama işin enteresan yanı, bunu inanarak yapıyorlar… Başta Dinimiz olmak üzere kültürel değerlerimizin bizi yozlaştırdığını, geri bıraktığını söylerken bunu inanarak söylüyor, kendi değerlerinden uzaklaşan toplumların yıkılmaya mahküm olduğunun farkına bile varamıyorlar.

Özellikle kendini Kemalist olarak tanımlayan bu güruh, “çağdaşlık, modernlik, ilericilik” gibi kavramları diline pelesenk ederek, İslama ve Müslümanlara saldırmayı maharet, kendi içlerinde ise ahiretlerini berbat etmeyi çağdaşlık ve modernizm zannediyorlar…

Tabii ki de bu Kemalistlerin, Modern(!), Çağdaş(!) ve ilerici (!) olma özgürlükleri var ve bu özgürlükleri kimsenin kısıtlamak gibi bir derdi yok… Yeter ki bu küçük beyazlar, modernlik ve çağdaşlık adı altında, topluma “benim gibi yaşayacaksın, benim gibi düşüneceksin, benim gibi hareket edeceksin” baskısını kurmasınlar ve de dayatmasınlar…

Unutulmamalıdır ki kendi köklerinden koparılan toplumlar ayakta kalamaz. Bu milletin mayasında İslam vardır ve bu değerler zayıfladıkça toplumsal çözülme hızlanır. Gerçek ilerleme, kendi kimliğini inkâr ederek değil, ona sahip çıkarak mümkündür.