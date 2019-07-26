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Batı Nil Virüsü can aldı!

KKTC’de Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede yatan 1 kişi vefat etti, 7 kişi daha kontrol için hastanede tutuluyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:51
Batı Nil Virüsü can aldı!

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım servisinde 'Batı Nil Virüsü' nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Hilmi Elibol, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

KKTC'de şu ana kadar Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanede gözetim altına alınanların sayısı 7 oldu. Gözetim altına alınan kişilerin kan tahlillerinin Türkiye’ye gönderildiği bildirilirken, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ise 1 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Sivrisinekle bulaşıyor

Bakanlıktan virüse ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşılmıştı:

“Batı Nil Virüsü sivrisinekler ile bulaşır. İnsandan insana bulaşması mümkün değildir. Damlacık, tükürük, el sıkışma veya öpüşme yolu ile asla bulaşmaz. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş ve yaşamı tehdit etmeyen hafif semptomlar ile giden ve birkaç günde kendiliğinden iyileşen bir hastalık görülür.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, korunma yöntemleri hakkında da bilgi verilerek, sivrisineklerle mücadelecinin en etkili korunma yöntemlerinden olduğuna dikkat çekilmişti. Açıklamada, “Korunma, sivrisinekler ile entegre mücadele ve bireysel korunma yöntemleri ile sağlanabilmektedir. Bireysel korunma yöntemlerinde; evdeki su birikintileri, depolar gibi sivrisineklerin üremesini kolaylaştıran faktörleri ortadan kaldırılması, evdeki pencerelere sineklik takılması, kişisel olarak sivrisinek kovucu spreylerin kullanılması, uzun kollu koruyucu kıyafetler giyilmesi, sivrisineklerin pik yaptığı saatlerde bina dışı aktivitelerden kaçınılması, hasta hayvan dokuları ile temas ederken eldiven kullanılması önerilir. Özetle hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:51
  1. KKTC
  2. Batı Nil Virüsü
  3. Lefkoşa
  4. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

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