İstanbul’da özellikle de Esenyurt’da son günlerde hastaneler ateşli hasta vakalarının sayısı oldukça fazlaşması gözleri Esenyurt’a çevirdi. Araştırmalar sonrası Avcılar ve Esenyurt bölgesinde bulunan üstü açık olan ve genellikle fabrika artıklarının salındığı dere yatağında oluşan sivrisineklerden kaynaklı Batı Nil Ateşli Virüsü bulgusuna rastlandı. Peki Batı nil ateşli virüsü nedir? Batı nil ateşli virüsü belirtileri neler?

Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye son zamanlarda yapılan aynı şikayetlere bağlı hastalıklar, hastaneyi ve sonrasında İlçe Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre 8 ayrı hastada görülen, ateşlenme, halsizlik, üşüme ve titreme bulguları üzerine hastalardan kan örnekleri alındı. Ön incelemelerde ise hastaların hepsinin Avcılar, Yeşilkent bölgesinde ve çevresinde bulunan dere yataklarında oturdukları tespit edildi.

Batı Nil Ateşli Virüsü’nün sivrisinekler yoluyla bulaştığını kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan “Bu enfeksiyon daha çok sivri sinekler ile bulaşmakta. Bu viral enfeksiyonda sivrisinekler, kuşlar ve insanlar etkinlenmekte. Ancak insanlar için vektör dediğimiz bulaştırıcı ajan sivrisinekler. Dolayısı ile sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu alanlar riskli alanlar. Sivrisineklere karşı koruyucu önlemler almak, sivrisinek koruyucuları örneği yaz döneminde sürmek. Gerekirse sivrisineklerin yoğun olduğu alanlar ile karşı karşıya isek uzun kollu giysiler giymek korunmak açısından oldukça önemli. Bir kuluçka süresi var 2 gün ile 2 hafta arası kadar ortalama kuluçka süresi bildiriliyor. Bu süre sonrasında sivrisinek ısırmasına maruz kalan vatandaşlarımızda üşüme, titreme, yüksek ateş, kas ve kemik ağrıları gibi esasında gripten kolay kolay ayırt edilemeyecek gribal bulgulara neden olmakta. Ancak malum olduğu üzere ülkemizde genel olarak Mart Nisan sonlarında grip aktivesi bitmektedir. Yani gribal enfeksiyon çok sık görülen bir hadise değildir” diyerek vatandaşların bu gibi durumlarda hastanelere ve doktorlara başvurması gerektiğini söyledi.

Batı Nil Ateşi Virüsü nedir?

Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır.

Bulaşma

İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Bulaş en çok Haziran- Eylül döneminde gerçekleşir. Çok düşük oranlarda görülmekle birlikte aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:

Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine,

Kan verilmesi,

Organ nakilleri,

Laboratuvarda maruziyet.

Belirtiler ve Bulgular

Kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir

Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez.

Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.

Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1’inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. BNV yüzünden nörolojik tablo meydana gelen hastaların %10’u ölür.

Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.

Batı Nil Ateşli Virüsü tanı ve tedavi

Klinik belirti ve bulgular ile kan ve omurilik sıvısı testleri gibi özel laboratuar testleriyle tanı konur. Bu testler tipik olarak viral enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorları tespit ederek sonuca ulaşır.

Batı Nil Ateşinin tedavisi için ilaç ve hastalıktan korunmak için aşı yoktur. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir.

Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir, bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir.

Yolcular için Risk

Hastalık çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir. Virüsün Avrupa, Ortadoğu, Avustralya, Asya’nın bazı bölgeleri ve Afrika’da yayıldığı bildirilmiştir. Kuzey Amerika’da ilk kez 1999 yılında tespit edilmiştir ve o zamandan beri ABD ve Kanada’da yaygındır. Havai ve Alaska hariç ABD’de 48 eyalette virüse rastlanmıştır ve her yaz salgınlar meydana gelmektedir. BNV taşıyan sivrisineklerin bulunduğu alanlarda yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat edenler risk altındadır. Özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılan insanlar, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altındadırlar.

Batı Nil Ateşli Virüsünden nasıl korunulur?

Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir. Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol ürünlerinden birini içeren kovucular, uzun süreli koruma sağlar.

Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin. Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın. Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.