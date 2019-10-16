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Batı medyasından algı operasyonuna tam gaz devam! ‘Resulayn yeniden terör örgütüne geçti’

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sindiremeyen Alman medyası yalanlarına tam gaz devam ediyor. Batı medyası son olarak Resulayn'ın tekrar YPG kontrolüne geçtiği yalanını uydurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:19
Batı medyasından algı operasyonuna tam gaz devam! ‘Resulayn yeniden terör örgütüne geçti’

Tükiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın 8. gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 637 olduğu bildirildi. Terör örgütünün aldığı ağır kayıpları sindiremeyen terör destekçisi Batı medyası ise yalanlarına aralıksız devam ediyor.

Alman medyasından yeni yalan

Harekatın başlamasından itibaren Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü gibi türlü yalanlara başvuran batı medyası boşa çıkan her iddiası sonrası yeni bir yalan uyduruyor. Son yalan ise Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması için yoğun çaba sarf eden Alman medyasından geldi. Die Glocke isimli Alman gazetesi, "Erdoğan Kürtlere yönelik saldırılarına devam ediyor" başlıklı haberinde başarıyla devam eden harekatın sekteye uğradığı yalanını ortaya attı. Alman medyası yalanlarla dolu haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tkontrol altına alınan Resulayn'ın YPG'li teröristler tarafından tekrar ele geçirildiği yalanını yazdı.  

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:19
  1. Ordu
  2. Die Glocke
  3. Resulayn
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Milli Savunma Bakanlığı

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