Batı medyasında büyük hüsran: 'Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak...'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. ABD merkezli medya kuruluşu Foreign Policy tarafından yapılan analizde, ''Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor.'' denildi. Analizde CHP lideri Kılıçdaroğlu liderliğindeki Altılı Masa için 'hantal' yorumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne bir aydan az bir zaman kaldı. Sandık başına gitmeye hazırlanan seçmen, oy kullanıp tercihini yapacak.

Türkiye'deki kritik seçim dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. ABD merkezli medya kuruluşu Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.

'ERDOĞAN'IN KAYBEDECEĞİNE İNANMAK ZOR'

14 Mayıs seçimleri ekseninde, Türk dış politikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Altılı Masa'yı mercek altına alan analizdeki, "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor." ifadeleri dikkatleri çekti. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini yalnızca 6 Şubat depremleri sağlayabileceği iddia edilen haberde 'Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ne anlama gelir?' sorusuna yanıt arandı.

"NASIL YÖNETECEKLERİNİ SÖYLEMEK ZOR"

Batılı yorumculara göre; Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağı belirtildi. Söz konusu analizde "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı birleşen ancak ideolojik olarak birbirinden farklı bir koalisyon olduğuna vurgu yapıldı.

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GERÇEKLİKTEN YOKSUN POLİTİKA

Söz konusu analizde Altılı Masa'nın doğası gereği 'hantal' olduğu ilgi çeken tek yönünün güçlendirilmiş parlamenter sistemi olduğuna dikkat çekildi. Analizde "Bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DAYATMALARI

Bazı Parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerçekçi rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçimi ve mizacının da bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.