Batı medyası böyle duyurdu: Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler

72 saat süren muhalefet krizinin ardından 6'lı koalsiyon adayını seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya medyasında da gündem oldu. Fransız Le Monde 'Yenilmez Erdoğan'a karşı' yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti.

6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı. İsrail basını ise muhalefetin anlaşmazlığının Başkan Erdoğan'a yardımcı olduğunu vurguladı.

Yaklaşan seçimler için 2023'ün en önemli seçimleri olacağını öne süren dünya basını Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Reuters, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili haberinde 'Türkiye'deki seçimlerde tehlikede olan nedir?' diye sordu.

Seçimlerde, "yalnızca Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yöneteceği, ekonomisinin nereye gideceğini ve çatışmayı yatıştırmada nasıl rol oynayacağının belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin, Erdoğan'ın birçok politikasını tersine çevirme sözü verdiği hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimi ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

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Mültecileri geri göndereceğini iddia eden muhalefetin ise, bunu nasıl güvenli halde yapılacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadığı yazıldı. Seçim kararı için 10 Mart'a dikkat çeken ajans, ilk anketlerde, Başkan Erdoğan'ın üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

Muhalefetin ise HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu belirtildi.

Muhalefetin anlaşmazlığını gündemine taşıyan İsrailli Haaretz ise, en yüksek ivmeye ulaştığı anda kriz yaşayan muhalefetin İsrail klişesi haline geldiği ifade edildi.

İYİ Partinin lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nı desteklemeye istekli olmadığı belirtilen analizde, Erdoğan'ı devirmeye çalışan muhalefetin aslında mükemmel bir hizaya geldiği iddia edildi. Ancak muhalefetteki son çatışmaların yalnızca Başkan Erdoğan'a yaradığı ifade edildi.

Jerusalem Post ise; Muhalefetin Erdoğan'a meydan okuyan tarafta birleştiği yazıldı. Anketlerin başabaş gittiğini belirten gazete, Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağına bakacağını yazdı.

"Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı olarak Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti" diyen Politico, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği vurgulandı.

"Türkiye'de muhalefet, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a karşı birleşmeyi başardı." başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Politico, Meral Akşener krizini de gündemine taşıdı.

Fransız Le Monde de benzer bir başlık ile okuyucularının karşısına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yirmi yıldır iktidarda olan Başkan Erdoğan'a karşı yarışacağını vurgulayan gazete, "Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde aylarca süren müzakereler psikodramalardan sonra aday olarak belirlendi" dedi.

"Yenilmez Erdoğan"

Başkan Erdoğan için 'yenilmez' ifadesi kullanılan haberde, , İYİ Parti'nin huzursuz başkanı ile koalisyonun diğer beş oluşumu arasında bir uzlaşma bulunduğunu vurguladı.

Yunan Skai ise, Deprem trajedisine rağmen Erdoğan'ın seçmen tabanını koruduğu yazıldı. Başkan Erdoğan'ın arka arkaya 21 yıl iktidarda bulunduğu vurgulanan gazetede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile itibar kazanmış olabileceğini ancak seçmeni ikna etmekte zorlandığı ifade edildi.

Erdoğan'ın 2002'den beri hiç kaybetmediği vurgulana haberde muhalefetin HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu dile getirildi.