Batı, kuklalarını fonlarla oynatıyor

Şeytani bir anlayışla hareket ederek etki ajanları vasıtasıyla dünya genelinde toplumları şekillendiren Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler, sinsi çalışmalarını Türkiye’de de yürütüyor. 55 yıldır Türkiye’yi kapısında bekleten, verdiği sözleri tutmayan, seçimlerde AK Parti kurmaylarına gurbetçilerle buluşmalarına izin vermeyen, ihanet odaklarını besleyip semirten AB ve bileşenlerinin fonladığı etki ajanlarının foyasını Akit ortaya çıkarıyor.

Kuklalarını fonlarla oynatan Batı; Kaos GL, Mor Çatı, Hayata Destek Derneği, IPS İletişim Vakfı, Kırmızı Şemsiye Derneği gibi Türkiye’de faaliyet yürüten STK’ları AB, BM, Hollanda ve Alman vakıfları üzerinden fonluyor. Bu yıkıcı STK’ların, yeni sistemin temellerinin atıldığı mevcut dönemde “kökünün” kurutulması bekleniyor. İşte Akit’in ifşa ettiği o parasal destekler:

ENSEST YALANI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan “Türkiye Ensest Atlası” adlı sözde raporu Finlandiya fonladı. Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın “Türkiye’nin yüzde 40’ı ensest ilişki yaşıyor” zırvasına kaynaklık eden rapor için 250 bin euroluk fon aktarıldı.

PARA BATI’DAN YIKIM ÇATI’DAN

Yurtdışı desteğiyle Türkiye’de toplum ve aile yapısını bozmaya yönelik çalışmalar yürüten oluşumlar arasında Mor Çatı Vakfı öne çıkıyor. Feminist kılıf altında kadınları eşlerine ve aile yapısına karşı örgütlemek için çalışan ‘Mor Çete’, AB fonlarıyla semiriyor, Hollanda Kraliyeti ve İsveç Konsolosluğu’nun paralarıyla yol alıyor.

Avrupa Birliği, sadece “Sivil Düşün Projesi” karşılığında Mor Çatı’ya 399 bin 786 TL para aktardı. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Başkonsolosluğu da Mor Çatı’ya parasal destek sağladı.

FETÖ’YÜ BESLEDİLER

FETÖ’nün ihanet şebekelerinden biri olan Ufuk Dialogue’un 14-16-18 Şubat 2017’de düzenlediği sözde “Sevgi ve Hoşgörü Konferansı”nı AB ve BM fonlandı. FETÖ firarisi Yavuz Baydar’ın “Türkiye Medyasında Yozlaşma ve Otosansür” isimli kitabının basımını, Alman Friedrich Naumann Vakfı yaptı. Alman vakfının bedava dağıtılan kitapta FETÖ “Cemaat” olarak nitelendiriliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın montajlı ses kasetlerinin dökümü yer alıyor.

MÜLTECİLER DE HEDEFTE

Hayata Destek Derneği, AB ve BM fonlarıyla Türkiye’deki mülteci kadınlara boşanma dersleri veriyor. “Medeni Haklar” adlı etkinliklerde boşanma/ayrılık vurgusu yapıldı, farklı dillerde bastırılan seminer afişlerinde boşanma aşamalarının tüm hatlarıyla anlatılarak ayrılık propagandası yapıldı. AB ve BM’nin desteklediği derneğin 5 yılda kasasına 200 milyon TL para girdi.

SAPKINLARIN CEBİNİ AVRUPA DOLDURUYOR

Mardin’de IPS İletişim Vakfı’nın eşcinsel sapkınlar için düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi” Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı’nın (DİHAA) fonu ile gerçekleştirildi. Ankara’daki LGBTİ Film Günleri Almanya Büyükelçiliği’nin desteğiyle gösterime girdi.

HOMOCU ALMANLAR

Alman vakfı Heinrich Böll Stiftung, “İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Türkiye’de Kadın Olma Halleri”, “Kapatılma Davasına karşı Kampanya Desteği, “Türkiye’de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma”, “LGBT Örgütleri için Genel Destek” projelerine finansman sağladı. Feminist ve eşcinsellere destek vermek için kurulan Kırmızı Şemsiye Derneği’ne Alman Transgender Europe destek veriyor.

MÜDAHALE EDİLSİN

Sosyal dokuyu dejenere edici hamlelerini bu ve benzeri STK’lar üzerinden rahatlıkla yapabilen ahlak yoksunu Batı, hiçbir engelle karşılaşmaksızın Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme imkanı buluyor. Yeni sistemin temellerinin atıldığı mevcut dönemde Batı’dan ülkemize “bağış/proje finansmanı” adı altında para akıtılmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

FARUK ARSLAN/ İSTANBUL