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Dünya Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Mazrouei, İzmir'deki depremle dalga geçti. Al Mazrouei, depremin Fransa tartışmaları sonrası Allah'ın Türkiye'ye bir cevabı olduğunu ileri sürerek mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 07:17:00 -
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail ile ilişkilerini düzelttikten sonra, patronlarını sevindirmek için Müslümanları hedef alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) alçaklığa devam ediyor.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei alçak paylaşımlarına devam ediyor.

Al Mazrouei, Cuma günü Türkiye'deki camilerin hutbede Fransa aleyhine açıklamalar yaptığını, Allah'ın İzmir'deki depremle Türklere bir cevap verdiğini ileri sürerek akılalmaz bir paylaşımda bulundu. 

Al Mazrouei, "Bugün Cuma. Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktıklarını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi." paylaşımını yaptı.

Söz konusu paylaşımda 3 binden fazla tepki geldi.

İlk skandalı değil

BAE’de bin Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. Peygamber Efendimize "Hayber'de Yahudilere haksızlık etme" iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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