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Dünya Batı Kudüs'te meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı
Dünya

Batı Kudüs'te meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı

Batı Kudüs'te bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 09:36:00 -
Batı Kudüs'te meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu "çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu" kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, patlama sonucu 2'si ağır en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

 

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