Batı kökenli 'alışveriş çılgınlığı' rezaleti! Yaşlı kadını sürüklediler

'Black Friday (Kara Cuma)' denilen ABD kökenli indirim uygulaması son dönemlerde etkisini rezil bir şekilde Türkiye'de de göstermeye başladı. "Efsane Cuma" adı verilen sözde indirimler bugün tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de uygulandı.

Mağazalar doldu taştı

İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti.

Geçtiğimiz dönemlerde hep ABD'de görmeye alışık olduğumuz 'alışveriş kavgalarına' benzer görüntüler bu sene Türkiye'de görüldü.

Çanta için birbirlerine girdiler

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'Efsane Cuma' adı ile şişirilen alışveriş çılgınlığına kendine kaptıran kadınlar bir çanta için birbirlerini yerken yaşlı bir kadının yerlerde sürüklendiği görüldü.