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Batı kökenli 'alışveriş çılgınlığı' rezaleti! Yaşlı kadını sürüklediler

'Efsane Cuma' adı altında başlatılan alışveriş çılgınlığı Türkiye'ye de sıçradı. ABD kökenli uygulama alışveriş merkezlerinde rezil görüntülere neden oldu.

23 Kasım 2018 Cuma 19:50

'Black Friday (Kara Cuma)' denilen ABD kökenli indirim uygulaması son dönemlerde etkisini rezil bir şekilde Türkiye'de de göstermeye başladı. "Efsane Cuma" adı verilen sözde indirimler bugün tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de uygulandı.

Mağazalar doldu taştı

İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti.

Geçtiğimiz dönemlerde hep ABD'de görmeye alışık olduğumuz 'alışveriş kavgalarına' benzer görüntüler bu sene Türkiye'de görüldü.

Çanta için birbirlerine girdiler

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'Efsane Cuma' adı ile şişirilen alışveriş çılgınlığına kendine kaptıran kadınlar bir çanta için birbirlerini yerken yaşlı bir kadının yerlerde sürüklendiği görüldü.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:50
  1. İstanbul
  2. Black Friday
  3. Efsane Cuma indirim uygulaması

YORUM YAZ

  • 1453145320 dk önce
    ALLAH için,ahiret veya dininiz için daha da doğrusu kurtuluşunuz için bu gibi bir davranış gösterdiniz mi acaba,çok yazık.
  • saddisaddi1 sa önce
    KARA CUMA toplumda tepki görünce adı EFSANE CUMA oluverdi. bu cuma aslında apak cumadır. ve masonların babalarının (tapınak şovalyelerinin) diri diri yakılarak eğlenildiği şanlı gündür. Bu ak cumayı kara diye alışveriş yapanlar gerçekten geri zekalıdır. Ben KARA CUMA AFİŞİ ASAN desa mağazasına alışveriş kartını suratlarına fırlatıp bağırarak haderini bildirdim.yaşasın ak cuma. yaşasın 13. gün. adolf hitler gönlümde yaşıyorsuın.
Bugünkü Akit

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