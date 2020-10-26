  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu
Aktüel

Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

Balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 20 liradan alıcı buluyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bu sene palamutta, lüferde, hamside ve çinekopta bir bolluk bekliyoruz. Palamut havalar daha da soğudukça azalacaktır. Hamsiden umudumuz var ve denizlerde bir bolluk gözüküyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:29:05 -
Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamudun yerini tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsi almaya başladı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar, 1 Eylül'de açılan sezonun ardından bol miktarda palamut avladı.

Son yılların en iyi sezonlarından birini geçiren balıkçılar, havaların soğumasıyla rotalarını çinekop ve hamsiye çevirdi.

Denizde bu yıl bol miktarda hamsinin olacağını belirten balıkçılar, bereketli başlayan sezonun hamsi avcılığı ile süreceğini tahmin ediyor.

Balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi büyüklüğüne göre 15-25, hamsinin kilogramı 20, çinekopun kilogramı 50, zargananın kilogramı 35, istavritin kilogramı 25, lüferin kilogramı 40, mezgitin kilogramı ise iriliğine göre 15-30 liradan alıcı buluyor.

- "Hamsiden umudumuz var ve denizlerde bir bolluk gözüküyor"

Akçakoca Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, palamutta bu yıl umduklarından daha fazla bir avcılık yaptıklarını söyledi.

"Teknelerimizin hepsi ciddi anlamda palamut avladı." diyen Karakaş, "Herkes memnun kaldı. Palamut balıkçılığı halen daha var bizim bölgemizde de ama azalmış durumda. Bu yüzden Karadeniz'deki teknelerin bir kısmı yavaş yavaş kendilerini hamsiye hazırlıyor. Marmara'da biraz hamsicilik var." şeklinde konuştu.

Havaların soğudukça hamsi avcılığının artacağını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Suların soğuması ile beraber balık sürüleri bir araya gelecektir. Ayrıca kıyılarımızda üç günden beri çinekop ve lüfer avcılığı başladı. Havalar soğudukça bu balıkların tutumu da artacaktır. Daha önce 80 liraya kilogramı satılan çinekop balığı şu anda tezgahlarda 40 lira civarında. Hamsiden ve diğer balıklardan umutluyuz. Bu sene palamutta, lüferde, hamside ve çinekopta bir bolluk bekliyoruz. Palamut havalar daha da soğudukça azalacaktır. Hamsiden umudumuz var ve denizlerde bir bolluk gözüküyor. Avcılık başladığı zaman daha net belli olur. Denizimizin de 2 derece kadar soğuması lazım. Şu ana kadar hava şartları ve balıkçılık anlamında her şey yolunda gitti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanlığı ve Libya De..
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay