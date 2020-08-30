"Batı Karadeniz'in incisi"nde günübirlik tatilciler esnafın yüzünü güldürüyor

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesi, çevre illerden gelen günübirlik tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

Yeşilin ve mavinin birleştiği, Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca, 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı ve mavi bayraklı 3 plajıyla çevre illerde yaşayanların ilgisini çekiyor.

Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunan Akçakoca ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla günübirlikçilerin gözdesi haline geldi.

- "Yoğunluk yüzleri güldürüyor"

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, yaşanan yoğunluk sebebiyle ilçenin nüfusunun 2 katına çıktığını söyledi.

Hafta sonu Akçakoca'ya gelen günübirlikçilerin oluşturduğu yoğunluğun esnafa olumlu yansıdığını belirten Çakar, "Geçen haftalara nazaran bu hafta yoğunluk yüzleri güldürüyor. Bu hafta ilçe esnafının da bu durumdan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç hafta hava şartları dolayısıyla denize girmek pek mümkün değildi. Bu hafta daha güzel geçiyor. Bu durum Akçakoca'ya ekonomik canlılık katacaktır."

Esnaf Arkin Sarıkaya da hafta sonu sahillerin kalabalık olduğunu ve çevre illerden günübirlik ilçeye gelindiğini aktararak, "Geçen haftaya nazaran bu hafta denizimiz daha güzel. O nedenle de bu hafta sonu daha yoğun geçiyor. Sahillerimiz oldukça kalabalık. Akçakoca'da belediyenin bir işletmecisi olarak esnafın yüzünün güleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde sosyal mesafe kuralına uyulduğunu da sözlerine ekledi.