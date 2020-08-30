  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Batı Karadeniz'in incisi"nde günübirlik tatilciler esnafın yüzünü güldürüyor
Aktüel

"Batı Karadeniz'in incisi"nde günübirlik tatilciler esnafın yüzünü güldürüyor

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar: - "Geçtiğimiz birkaç hafta hava şartları dolayısıyla denize girmek pek mümkün değildi. Bu hafta daha güzel geçiyor. Bu durum Akçakoca'ya ekonomik canlılık katacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:02:30 -
"Batı Karadeniz'in incisi"nde günübirlik tatilciler esnafın yüzünü güldürüyor

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesi, çevre illerden gelen günübirlik tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

Yeşilin ve mavinin birleştiği, Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca, 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı ve mavi bayraklı 3 plajıyla çevre illerde yaşayanların ilgisini çekiyor.

Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunan Akçakoca ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla günübirlikçilerin gözdesi haline geldi.

- "Yoğunluk yüzleri güldürüyor"

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, yaşanan yoğunluk sebebiyle ilçenin nüfusunun 2 katına çıktığını söyledi.

Hafta sonu Akçakoca'ya gelen günübirlikçilerin oluşturduğu yoğunluğun esnafa olumlu yansıdığını belirten Çakar, "Geçen haftalara nazaran bu hafta yoğunluk yüzleri güldürüyor. Bu hafta ilçe esnafının da bu durumdan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç hafta hava şartları dolayısıyla denize girmek pek mümkün değildi. Bu hafta daha güzel geçiyor. Bu durum Akçakoca'ya ekonomik canlılık katacaktır."

Esnaf Arkin Sarıkaya da hafta sonu sahillerin kalabalık olduğunu ve çevre illerden günübirlik ilçeye gelindiğini aktararak, "Geçen haftaya nazaran bu hafta denizimiz daha güzel. O nedenle de bu hafta sonu daha yoğun geçiyor. Sahillerimiz oldukça kalabalık. Akçakoca'da belediyenin bir işletmecisi olarak esnafın yüzünün güleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde sosyal mesafe kuralına uyulduğunu da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Dünyaya duyurdular! BAE'den skandal karar
Dünya

Dünyaya duyurdular! BAE'den skandal karar

ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini dünyaya duyurdu.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı