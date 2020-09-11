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Aktüel Batı Karadeniz'de balıkçılar poyraz nedeniyle limana demirledi
Aktüel

Batı Karadeniz'de balıkçılar poyraz nedeniyle limana demirledi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:23:15 -
Batı Karadeniz'de balıkçılar poyraz nedeniyle limana demirledi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de çıkan poyraz nedeniyle balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demir attı.

Sabahın erken saatlerinde denize açılan ve poyraz nedeniyle trol ve gırgır teknelerini Akçakoca Limanı'na demirleyen balıkçılar, ağ tamiri ve teknelerin diğer bakım ve onarım işlerini yaptı.

Balıkçı Sedat Kaya, gazetecilere, poyrazın balıkçılara avlanmakta engel olduğunu bu nedenle de limana demirlediklerini belirterek, "Palamut bereketliydi ancak bugün poyraz fırtınası çıktığı için Akçakoca Limanı'na demirledik. Şu anki hava şartları çalışmamıza el vermiyor. Bizler de limana yanaşıp teknelerimizdeki arızaları ve ağ tamirlerini yapıyoruz." dedi.

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı olduğunu ifade eden Kaya, "5 gün hava kısmi olarak poyrazlı görünüyor. Sabah saatlerinde deniz müsait olursa çıkarız. Hava tekrar bozduğu zaman limana geri dönüş yaparız." diye konuştu.

Kaya, havaların düzelmesiyle tekrar palamut avına devam edeceklerini sözlerine ekledi.


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