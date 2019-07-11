Batı ile güçlü ilişkileri olan Daron Acemoğlu, neden bu kadar övülüyor?

yeniakit.com.tr Türk siyaseti, yeni parti iddialarıyla iyiden iyiye hareketlendi. AK Parti’den ayrılan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni siyasi parti kuracağına kesin gözüyle bakılan Ali Babacan’ın, kurucu ekibini toplayıp harekete geçmesi bekleniyor. Babacan’ın sağ eksenli partisini ekonomi temelleri üzerine atıp, oy devşirmek için ünlü ekonomistlerle çalışacağı da belirtiliyor. Bunlardan birisinin, Batı’da sağlam ilişkileri olan ve uluslararası finans merkezleriyle yakınlığı bilinen MIT Profesörü Daron Acemoğlu olduğu da konuşuluyor. Babacan’ın Acemoğlu’nu yakın markaja alması, Türk gazetecilerin Acemoğlu’nu açıkça övmesi, hatta Erdoğan’a ünlü ekonomisti kabineye alması için çağrıların yapılması; tüm bunlar yaşanırken Acemoğlu’na ABD’de yüksek unvanlar verilmesi gözlerden kaçmıyor. Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Daron Acemoğlu'na, 'MIT'in en yüksek öğretim üyeliği' sayılan 'Enstitü Profesörü' ünvanı verildi.

Türkiye IMF gibi prangalarını kırarak ayağa kalkmaya çalışırken, IMF ile tekrar görüşülmesi gerektiğini savunan tayfanın, Batı ile ilişkisi gözler önünde olan Daron Acemoğlu’nu Türk siyasetine sokmaya çalışması dikkat çekiyor.

Babacan’dan yakın markaj

Ali Babacan’ın, Daron Acemoğlu’na yeni partinin kurucularından olması için teklif götürdüğü belirtildi. Ekonomik taarruz altında olan Türkiye’de, AK Parti hükümetini ekonomiyle vurmaya çalışacağı söylenen Babacan’ın, Batı dünyasında tanınan Acemoğlu’nu yakından takip ettiği ifade edildi. Ali Babacan’ın birlikte hareket edeceği bilinen Abdullah Gül, 2013 senesinde cumhurbaşkanıyken Daron Acemoğlu’na ödül vermişti.

“Kabineye girebilir”

Türk medyası Acemoğlu’nun ismini sadece Babacan ile değil, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de anmaya başladı. Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı köşe yazısında, Erdoğan’ın Daron Acemoğlu’na kabinede yer verebileceğini iddia etti.

IMF’i övenler Acemoğlu’nu istiyor

Babacan’ın Acemoğlu ile yeni parti kurmasını üstü kapalı bir şekilde destekleyen tayfanın, IMF’i övmesi de gözlerden kaçmadı. Hayatını -özellikle ekonomik olarak- Batı’dan bağımsız bir Türkiye idealine adayan merhum Necmettin Erbakan’ın kurduğu TV5’te, skandal ifadeler kullanılmış ve bu sözler büyük infiale neden olmuştu. Saadet Partisi’nin TV kanalı konumundaki TV5’e çıkan Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin ekonomi politikalarını kötüleyerek yıllarca ülkemizi ve az gelişmiş onlarca ülkeyi sömüren IMF'nin sömürü çarkına çanak tutan ifadeler kullanmıştı.

Hoca'nın kemikleri sızladı! Erbakan'ın televizyonunda IMF övgüsü

Karar, Babacan’ın AK Parti’den ayrılması ve yeni siyasi oluşumu destekleyen ifadelerle gündeme gelmişti.

Batı dostu Acemoğlu, neden Türk siyasetine sokulmaya çalışılıyor?

Daron Acemoğlu’nun sağ merkezli bir parti içinde siyasete sokulmaya çalışıldığı gün gibi ortada!.. Türkiye’nin boynundaki zincir, ayaklarındaki pranga olan IMF ile ‘borç’ muhasebesini kapadığı ve Batı’ya karşı hürriyet savaşı verdiği şu dönemde, uluslararası bağlantıları sağlam olan ve sürekli Batı’da eğitim görüp orada akademik kariyerini sürdüren Daron Acemoğlu’nun niçin siyasete sokulmaya çalışıldığı merak konusu oldu. Bu durum, "90'lı yıllardaki müflis devleti mi istiyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Daron Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi.

İngiltere’nin York Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Londra Ekonomi Okulu’ndan aldı.

1992-93 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu’nda ders verdi.

1993'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ders vermeye başladı.

MIT’deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, iktisat alanındaki önemli yayınlardan biri olan The Economic Journal’da yayınlanan bir çalışması “1996 Yılının En İyi Makalesi” ödülünü aldı.

Daron Acemoğlu, 2000 yılında profesör unvanını aldı.

Tam da Türk siyasetiyle ismi anılmaya başlandığı bu günlerde Acemoğlu’na, “MIT'nin en yüksek öğretim üyeliği” sayılan 'Enstitü Profesörü' unvanı verildi.