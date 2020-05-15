Batı için mülteci meselesinde “korkunun ecele faydası yok”
Koronavirüsün dünyayı sarması üzerine AB’ye gitmek isteyen sığınmacı akınında bir duraksama yaşansa da Batı’nın korkusu devam ediyor.
Göksel Çağlav Ankara
Savunma ve Güvenlik Koordinatörü emekli Albay Mithat Işık, konuya ilişkin, “Türkiye kapıları açmıştır. AB mülteciler konusunda verdiği tüm sözleri bir an önce yerine getirmeli. Korkunun ecele faydası yok” dedi. ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür de, “Bu artık Türkiye’nin insanlık sorunu değildir. Salgının etkilerinin kalkması ile mülteciler yeniden sınıra gidecek ve Türkiye aldığı kararın arkasında duracak” dedi.